«Двойной удар»: как Энистон пережила новость о беременности Джоли от Питта

Фото: www.globallookpress.com / Armando Gallo

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Звезда сериала «Друзья» не могла подарить мужу наследника, поэтому известие о его скором отцовстве сильно подкосило актрису.

Звезда сериала «Друзья» Дженнифер Энистон тяжело переживала не только развод с коллегой Брэдом Питтом, но и появившуюся вскоре после расставания новость о беременности Анджелины Джоли. О черной полосе в жизни знаменитости рассказало издание The Mirror.

2005 год стал особенно печальным для Энистон. Спустя пять лет ее брак с Питтом рухнул. Тогда поговаривали, разлучницей стала Джоли. Мол, актер увлекся ей. Хотя Питт клялся — у него нет интрижки на стороне. Но всплывшие вскоре совместные снимки все подтвердили.

«Я была бы роботом, если бы сказала, что не чувствовала гнева, обиды, смущения. Я просто не знаю, что произошло. Я многого не понимаю, многого не знаю и, возможно, никогда не узнаю, правда», — вспомнило слова Энистон издание.

Но больше всего Энистон подкосило известие о скором материнстве разлучницы. Источник, близкий к актрисе, рассказал, что та плакала несколько минут и никак не могла ни заговорить, ни остановить слезы.

Лишь через год после развода экс-супругам удалось спокойно поговорить. Питт тогда извинился. Простила ли его Энистон за предательство, неизвестно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с кем Брэд Питт закрутил роман.