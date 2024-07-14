«Почувствовал, как пуля рвет кожу»: Трамп выступил с заявлением после стрельбы

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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Экс-президент США пострадал от действий неизвестного.

Экс-президента США Дональда Трампа выписали из больницы после неудачной попытки покушения на его жизнь. Политик выступил с заявлением, поблагодарив секретную службу страны за помощь.

«Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, погибшего на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен», — написал Трамп в соцсети.

Он также отметил, что очень шокирован произошедшим. У самого Трампа в результате стрельбы пуля пробила верхнюю часть правого уха. Он сразу понял, что вокруг происходит что-то не то.

«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение... Боже, храни Америку!» — добавил он.

После стрельбы Трамп с трудом смог подняться самостоятельно на ноги. Фото: Reuters / Brendan McDermid

Стрельба в штате Пенсильвания произошла в момент предвыборного митинга. Трамп находился за трибуной. Его выступление транслировали в прямом эфире. Поэтому происшествие удалось заснять. Речь политика прервали внезапные выстрелы.

В пресс-службе Трампа заявили, что с ним все в порядке, однако ранение он все же получил.

Позже стало известно, что стрелявшего ликвидировали.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Дональда Трампа стреляли.