«Почувствовал, как пуля рвет кожу»: Трамп выступил с заявлением после стрельбы
Трамп рассказал о стрельбе на предвыборном митинге
Фото: Reuters / Brendan McDermid
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Экс-президент США пострадал от действий неизвестного.
Экс-президента США Дональда Трампа выписали из больницы после неудачной попытки покушения на его жизнь. Политик выступил с заявлением, поблагодарив секретную службу страны за помощь.
«Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, погибшего на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен», — написал Трамп в соцсети.
Он также отметил, что очень шокирован произошедшим. У самого Трампа в результате стрельбы пуля пробила верхнюю часть правого уха. Он сразу понял, что вокруг происходит что-то не то.
«Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение... Боже, храни Америку!» — добавил он.
После стрельбы Трамп с трудом смог подняться самостоятельно на ноги.
Стрельба в штате Пенсильвания произошла в момент предвыборного митинга. Трамп находился за трибуной. Его выступление транслировали в прямом эфире. Поэтому происшествие удалось заснять. Речь политика прервали внезапные выстрелы.
В пресс-службе Трампа заявили, что с ним все в порядке, однако ранение он все же получил.
Позже стало известно, что стрелявшего ликвидировали.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как в Дональда Трампа стреляли.