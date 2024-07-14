«Насилию нет места»: Байден осудил стрельбу на предвыборном митинге Трампа

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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В результате инцидента экс-президент США был ранен.

В США нет места политически мотивированному насилию, заявил президент США Джо Байден. Так он прокомментировал стрельбу во время предвыборного митинга Дональда Трампа в штате Пенсильвания. Его заявление опубликовали на сайте Белого дома.

«Мы с Джилл (Первая леди США. ― Прим. ред.) благодарны секретной службе за то, что она доставила Трампа в безопасное место. В США нет места подобному насилию. Мы должны объединиться как единая нация, чтобы осудить этот акт», ― сказал Байден.

Он добавил, что молится за политика и его семью, чтобы с ним было все хорошо. Ведь во время стрельбы Трамп пострадал. Байден понадеялся, что в ближайшее время ему удастся связаться с пострадавшим и переговорить. При этом отметил — пока он не располагает точной информацией о происшествии.

Стрельба в штате Пенсильвания произошла в момент предвыборного митинга. В тот момент Трамп находился за трибуной. Его выступление транслировали в прямом эфире. Поэтому происшествие удалось заснять. Его речь прервали внезапные выстрелы. Политик не сразу понял, что случилось. Схватился за ухо и в спешке спрятался за трибуну.

В ходе стрельбы был убит нападавший, а также один из зрителей. Кроме того, двое человек из присутствующих на митинге находятся в больнице с тяжелыми ранениями.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео стрельбы во время предвыборного митинга Дональда Трампа.