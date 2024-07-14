Покушение на Трампа: подозреваемый в стрельбе на митинге предположительно убит

Фото: Reuters / Brendan McDermid

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В пенсильванском инциденте появилась первая жертва.

Мужчина, которого подозревают в стрельбе на предвыборном митинге Дональда Трампа в штате Пенсильвания, предположительно убит. Об этом говорится в сообщении телеканала CBS.

«Секретная служба нейтрализовала подозреваемого…» — уточняет медиа в соцсети Х. Их данные подтверждает издание The Washigton Post.

В данный момент правоохранители Нью-Йорка, где расположена башня Тrump Тower, усиливает меры безопасности после сообщений о стрельбе на митинге. Об этом сообщают в мэрии города.

Накануне во время выступления Дональда Трампа в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания произошла стрельба. Бывший президент США был ранен. На кадрах опубликованной записи видно, что у него окровавлена щека и ухо. Перед тем, как охрана увела Трампа со сцены, кандидат успел вскинуть вверх сжатый кулак как символ того, что нападавшим его не запугать.

Ранее 5-tv.ru писал, что выступление Трампа в Пенсильвании было прервано звуками выстрелов.