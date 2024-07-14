«Мясной клей» обнаружили в твороге и сосисках: чем опасна эта добавка

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Порошок без цвета и запаха помогает придать продуктам более презентабельный вид. Но как он влияет на наше здоровье?

В России ужесточают контроль за оборотом БАДов. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который вводит список рекомендованных к назначению врачами биологически активных добавок. При этом будет утвержден лист запрещенных к распространению. Кроме того, вводится контроль за ингредиентами. Нельзя будет закручивать в красивые баночки сырье, изготовленное с использованием кормовых добавок, стимуляторов роста животных, гормональных препаратов, пестицидов и других опасных для здоровья человека веществ и соединений.

То есть сейчас это все там есть? БАДы уже не первый год пытаются ввести в легальное поле. Сейчас добавки продаются и в продуктовых магазинах, и в аптеках. По принципу — что не запрещено, то разрешено. И с этой точки зрения они, скорее, как продукты. Но если их будут выписывать врачи, они станут уже ближе к лекарствам, и тогда принцип другой — что не разрешено, то запрещено. В такой же неопределенности сейчас рынок и промышленных пищевых добавок.

Роспотребнадзор выяснил, что российские производители стали в два раза чаще использовать микробную трансглютаминазу, ее еще называют «мясной клей». Это сухой порошок, от которого творог становится более тяжелым, а колбаса плотной. И, соответственно, производство экономнее. Какие последствия от такой молекулярной кухни? Узнал корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Трансглютаминаза звучит как заклинание, да и ее свойства можно посчитать магическими: всего пара граммов, и мясные обрезки срастаются в один кусок. Можно подумать — чудо. На самом деле — химия. Фермент, который хорошо склеивает любой белок, секретный ингредиент в продуктах, которые мы едим постоянно и с аппетитом.

Аппетит испортили исследования Роспотребнадзора. Количество ядовитого фермента на полках за последний год выросло два раза, трансглютаминаза стремительно размножается в пакетах с молоком, упаковках с мясной нарезкой и пачках творога.

«Недобросовестные производители добавляют трансглютаменазу, чтобы сократить процесс производства творога», — уверена директор департамента исследования Роскачества Лилия Котельникова.

Порошок без цвета и запаха помогает творогу настояться в два раза быстрее, а мясные нарезки превращает в красивый стейк, следов практически не видно.

«Такой кусок мяса не будет похож на Франкенштейна, не будет такого, здесь кусочек, здесь кусочек. Как правило, белки сшиваются так, что они становятся единым целым», — объяснила химик Александра Франц.

«Мясному клею» под силу спасти даже самый безнадежный кусок мяса и придать ему вполне товарный вид. Трансглютаминаза модифицирует белок, буквально сшивает молекулы и превращает продукт в единое целое.

Для эксперимента трансглютаминазу, банку белого порошка, заказываем на популярном маркетплейсе, после идем за самым дешевым мясом.

За кило отдаем чуть больше ста рублей. Мы сходили на рынок, посмотрите, что купили. Здесь у нас хрящи, жир, кусочки мяса. Попробуем сделать из него цельный кусок. Дальше вместе с экспертом действуем по инструкции из интернета. На килограмм мяса нам потребовалось чуть больше чайной ложки «клея». Придаем продукту форму и вакуумируем.

Через сутки получаем вместо обрезков цельный кусок мяса. Что-то подобное в магазине меньше, чем за 300 рублей, не купить и не факт, что оно тоже не склеено. Вот только на производствах химии не жалеют, фермент добавляют не чайными ложками, а тоннами.

«Использование подобных добавок и любой химии удешевляет производственный процесс, ускоряет его, сокращает издержки, повышает сроки годности», — сообщил председатель общественной организации «Общественная Потребительская Инициатива» Олег Павлов.

Синтезировали фермент еще в шестидесятых в Японии, правда сначала его использовали как чистящее средство на рыбных заводах.

Теперь это средство можно купить где угодно в промышленных масштабах. Делаем заказ в одной из компаний, попутно интересуемся, с кем торговцы химией сотрудничают еще.

Мы обзвонили несколько поставщиков, их партнеры — ведущие игроки на российском рынке, производители мясной и молочной продукции. Вот только использовать это чудо средство официально не разрешено.

«Как на территории РФ, так и на территории всего евразийского союза, поскольку у микробной трансглютаминазы, которая получена искусственным путем выявлены побочные эффекты», — объяснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Для потребителей такой клей, да еще в ежедневных дозах, смертельно опасен, особенно для тех, у кого непереносимость лактозы, к тому же есть риск заболеть раком.

«Страны Евросоюза и Российский таможенный союз бьют тревогу, отмечая уровень иммунологических реакций после употребления продуктов с не дозированным долевым содержанием трансглютаминазы», — заявила доктор медицинских наук, эндокринолог, диетолог, врач высшей категории Анна Гончарова.

Официально на трансглютаминазу запрета тоже нет, этим как раз и пользуются недобросовестные производители, видимо, ждут проверку.

«Здесь очень прозрачная история: разрешения нет, значит, применять нельзя», — уверена руководитель испытательной лаборатории всероссийского научно исследовательского института молочной промышленности Елена Юрова.

Поэтому производители хитрят, используют искусственный фермент, но на этикетке в составе ингредиентов эту добавку не указывают, идут на риски ради выгоды. Изъян, а точнее трансглютоминазу, на вкус не распробовать.