Праздновали полгода: как прошла «свадьба века» детей миллиардеров в Индии

Фото, видео: Reuters / Francis Mascarenhas; 5-tv.ru

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Во сколько обошлось торжество? И что известно о молодоженах?

В Индии прошла «свадьба века». Младший сын самого богатого человека страны — миллиардера Амбани — женился на дочери мультимиллионера Мерчант. Празднование растянулось на полгода, и к этому моменту на гуляния, украшения и угощения потрачено примерно 600 миллионов долларов. А может и больше, официальной сметы никто не знает.

До этого самой дорогой свадьбой считалась церемония бракосочетания принцессы Дианы и принца Чарльза. Виндзорам она обошлась примерно в 100 миллионов долларов. И есть некий символизм, что именно бывшая колония опередила бывшую метрополию.

В самой Индии к такой роскошной церемонии относятся с пониманием. Во-первых, молодожены не скупятся, активно раздают подарки, угощения простым людям. Во-вторых, такая свадьба вызывает даже гордость и патриотизм, мол, вон как наши могут. Как именно могут — расскажет корреспондент Ракеш Шах из Мумбаи.

Голливуд рыдает, королевская семья завидует — больше ста частных самолетов привозили гостей со всех уголков планеты. Праздновать будут в самом шикарном месте.

«Жители Мумбаи возмущены: движение транспорта в центральном деловом районе, где расположен культурный центр, закрыли с 13 часов до полуночи на все четыре дня празднования свадьбы, при том что в крупнейшем городе страны автомобильные пробки в это время года и без того достигают пика», — сообщил журналист Ракеш Шах.

Самая богатая семья Индии закатила свадебный пир на целый год. Только репетиция свадьбы обошлась в 113 миллионов долларов, основная церемония, по приблизительным оценкам, в полмиллиарда долларов.

К примеру, Джордж и Амаль Клуни свою шикарную свадьбу в Венеции отпраздновали в сто раз экономней, за пять миллионов долларов. Джастин Тимберлейк и Джесика Биль уложились в восемь. Принц Вильям и Кейт Мидлтон со всей королевской атрибутикой потратили всего 34 миллиона долларов. Гарри и Меган Маркл — 43. И даже рекордная по вложениям церемония женитьбы принца Чарльза и Дианы за 110 миллионов долларов померкла на фоне торжества наследников индийских магнатов.

«Мы никогда не видели свадьбы, которая длилась бы так долго. Приехали политики, влиятельные люди, селебрити, мировые знаменитости, бизнес-магнаты, спортсмены. Критики говорят, что это „наглая демонстрация богатства“, но я считаю, что мы должны быть счастливы, потому что в нашей стране живет один из десяти богатейших людей в мире», — заявил старший журналист The Asian Age Санджай Кау.

Среди почетных гостей: Бил Гейтс, который на своей дочке сэкономил, выдал замуж всего за два миллиона долларов, Марк Цукерберг, Ким Кардашьян и Иванка Трамп, звезды Болливуда. Приглашены Тони Блер и Борис Джонсон, бывший госсекретарь США Джон Керри, бывший премьер-министр Канады Стивен Харпер. Странно, но о том, что приглашение присылали Риши Сунаку, источники не сообщают. Только приглашения, огромные коробки с изображениями богов и платками из пашмины, обошлись семье миллиардера примерно в девять тысяч долларов каждое.

Здания украсили декоративными огнями. Российские организаторы свадеб утверждают, что именно на декоре в Индии экономят.

«Я плакала, когда я увидела декор на этих свадьбах. Здесь акцент идет на кухню, и очень маленький процент внимания уделяется декорациям, каким-то вау-эффектам, режиссуре и так далее. Это какие-то готовые выступления артистов, никакого постановочного процесса не происходит. Но за счет масштаба, того, что гуляет тысяча человек, смета возрастает в разы», — уверена организатор мероприятий Анна Городжая.

Для гостей подготовили 75 разновидностей завтраков, 225 вариаций обеда, 275 видов ужина.

«Это что-то грандиозное. Мне кажется, там порядка 50 человек только повара, работает безумное количество людей, только кухня. А если у нас 1200 гостей, мы представляем, что это примерно не меньше 120 официантов, а с учетом того, что высокопоставленные гости — это не один официант на стол, а как минимум парочка, итого примерно 240 официантов. Вдумайтесь в это количество», — рассчитала эксперт по организации мероприятий Екатерина Акимова.

Высокопоставленным гостям предъявили требования к нарядам на девяти страницах для каждого дня свадьбы: коктейльные платья традиционная индийская одежда.

Рубашку, расшитую бисером, для американского интернет-предпринимателя Марка Цукерберга сшили индийские дизайнеры, стоимость мужского комплекта у них начинается от семи тысяч долларов. Модную промышленность Индии поддержала и дочка кандидата в президенты США Иванка Трамп. Она сменила три сверкающих сари от индийских швей.

Наряжались в национальные одежды, чтобы уважить семьи брачующихся. Отца жениха Ананта, Мукеша Амбани, Forbes поставил на девятую строчку в списке самых богатых людей мира, оценив состояние в 116 миллиардов долларов. Его супруга Нита Амбани по масштабам роскоши на церемонии затмила всех гостей, появившись в колье с изумрудами размером с булыжник.

По самым скромным подсчетам изделие с камнями стоит от 60 миллионов долларов. Семья Амбани — нефтяные и медиамагнаты, в их активах крупнейший в Индии поставщик телекоммуникационных услуг, торговая сеть из 18 тысяч магазинов в семи тысячах городов, ассортимент — от овощей до техники и ювелирных изделий. Невеста Радхика Мерчант наследница другого грандиозного бизнеса в сфере здравоохранения и фармацевтической промышленности. Девушка в свои 29 уже в совете директоров.

«Индия — не простая страна. Она номер один в мире по численности населения и номер один по темпам роста в экономике. И через пару лет Индия станет одной из крупнейших экономических держав. А эти семьи очень влиятельны из-за сфер деятельности, в которых они работают. С одной стороны — нефть, а с другой стороны — фармацевтическая промышленность», — сообщил экономист Херве Лепаж.

Перед входом в зал церемоний установили портрет покойного деда жениха, чтобы родственники могли отдать дань памяти. Поклонившись деду, Антан отправился к невесте, как принц на белом коне.

Развлекали гостей звезды зарубежной эстрады, которым позволили не надевать традиционные сари, а выступить в своем. Риане — в полупрозрачном платье, Джастину Биберу — в джинсах. Выступление Рианны обошлось в семь миллионов долларов, подзабытому Биберу заплатили десять. Хотя почетные гости прилетели явно не слушать западных звёзд, а скорее обсуждать бизнес-интеграции под звуки ситары.