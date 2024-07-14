Ценная дружба: как межгосударственные связи России способствуют ее борьбе с санкциями

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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По итогам первой половины 2024 года рост ВВП страны, предварительно, составляет пять процентов.

Наличие прочных экономических связей с такими проверенными десятилетиями партнерами как Индия, как Китай, как соседи по СНГ позволяет российской экономике выдерживать западные санкции.

По итогам первого полугодия рост ВВП предварительно составляет пять процентов. Это выше всех самых смелых прогнозов. В бюджете заложен более скромный показатель 2,8, а МВФ, международный валютный фонд, сулит 3,2, что даже выше среднемировых темпов. Остается добавить — опять, так как и в прошлом году мы показывали опережающее развитие. Одним из драйверов экономики является возросший внутренний спрос, оценили в правительстве.

На этой неделе обе палата парламенты корректировали бюджет. На новые меры поддержки внесли дополнительные более 500 миллиардов рублей расходов. Или их точнее будет назвать «социальными инвестициями в общество». Минфин заверил, а Счетная палата подтвердила — деньги на это есть. И они пойдут на пользу обществу.

«Увеличение расходов федерального бюджета связано прежде всего с реализацией послания президента федеральному собранию. Ожидается, что, благодаря реализуемой социальной и финансово-экономической политике, реальные денежные доходы населения в этом году существенно вырастут до 5,2%, что на 2,5% выше, чем в осеннем прогнозе», — отметил председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

А что касается межгосударственных связей, то вынужден огорчить наших западных «не друзей»: партнеров у России становится с каждым годом больше. Этому помогает, в том числе, формат БРИКС, нового перспективного объединения, где с этого года уже десять стран, помимо основателей Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, также присутствует Египет, Иран, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты и Эфиопия.

На прошедшей неделе представители парламентов этих государств собрались в Петербурге. Были и другие приглашенные гости, так что число стран-участниц — 16, а всего в очереди на вступление в БРИКС еще 24 страны. Россия председательствует в БРИКС в этом году и задает повестку.

«Мы хорошо понимаем, что становление мироустройства, отражающего реальный баланс сил, новую геополитическую, экономическую, демографическую реальность, — процесс сложный и, во многом, к сожалению, даже болезненный. И, прежде всего, потому, что усилия участников БРИКС и других развивающихся стран наталкиваются на ожесточенное сопротивление правящих элит государств так называемого «золотого миллиарда», — сказал Владимир Путин.

Бонус форума — красоты Ораниенбаума

Среди прочего, гости петербургского парламентского форума БРИКС смогли одними из первых посмотреть красоты Ораниенбаума. Это один из царских пригородов северной столицы, где располагался летний дворец императрицы Екатерины II.

В этом году завершилась масштабная реставрация объектов комплекса, в том числе Китайского Дворца. Символичное совпадение. Но именно совпадение, ведь сами работы начались еще 17 лет назад, когда никаких проблем с западными партнерами не было, как не было и никакого «разворота на Восток».

Реставрация выполнена на средства «Газпрома», его руководитель Алексей Миллер провел экскурсию для президента. Весь интерьер аутентичен убранству XVIII века, многие предметы — настоящие антикварные раритеты. Обновленную экспозицию осмотрели также министр культуры и губернатор Санкт-Петербурга.

С Александром Бегловым у президента там же в Ораниенбауме была отдельная встреча, посвященная социально-экономической ситуации в регионе.