Филиалы выставки «Россия» появятся в регионах страны

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Жданов; 5-tv.ru

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Выставку за восемь месяцев ее работы посетили 18,5 миллиона человек.

«Приоритет развития страны — поддержка семей с детьми» — сказал президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию. И это вопрос, где нет мелочей.

Так, Минтруд начал готовить законодательную базу для того, чтобы семьи могли обналичить материнский капитал, оставшийся неиспользованным на счетах после основных вложений на улучшение жилищных условий, на образование или на лечение. По подсчетам ведомства, речь идет о 700 тысяч семей.

А идея родилась спонтанно — во время общения президента с финалистами конкурса «У нас этой семейное».

«После того как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой и сделать уже ничего нельзя. Поэтому, конечно, мы обсуждали с Татьяной Алексеевной (Голиковой. — Прим. ред.), нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем десять тысяч рублей, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем», — сказал Владимир Путин.

Конкурс, к слову, вызвал большой интерес, в нем приняло участие более 100 тысяч семейных команд, и каждый заявлял о себе как мог — и пели, и плясали. А главное, знакомились с такими же активными семьями из других регионов и с самими регионами, ведь финал прошел на площадке выставки «Россия» на ВДНХ.

Сама выставка завершила свою работу на этой неделе. Но итоги ее впечатляющие: 18, 5 миллиона человек ее посетили, было более 120 официальных только делегаций из других стран. В общем, решено проект продолжить. Постоянную экспозицию организуют там же на ВДНХ, а в регионах будут открывать ее филиалы. Формат позволяет компактно и ярко показать, чем гордится страна.