Налоговая выплата и особые условия ипотеки: какие меры поддержки семьи уже приняты

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

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В Минфине рассказали о «семейном кэшбеке» от налоговых поступлений.

Госдума и Совет Федерации на этой неделе утвердили поправки в налоговый кодекс, о которых так много говорили, начиная с весны. Итоговый документ доработали, новые ставки не коснутся выплат участникам СВО и северных надбавок.

Но главное нововведение оставили неизменным. Вместо двух ступеней НДФЛ в 13 и 15 процентов, вводится пятиступенчатая лестница. С первой отсечкой на уровне годового дохода в два и четыре миллиона рублей, вторая — на уровне пяти миллионов в год, далее — пороговые значения в 20 и 50 миллионов рублей доходов.

При этом, как подсчитал Минфин, налоговые изменения коснутся лишь трех процентов работающих граждан. У 97% населения доходы ниже базовой суммы в два миллиона 400 тысяч рублей.

Все эти средства, полученные от повышенных ставок НДФЛ, будут окрашены и пойдут на реализацию социальных госпрограмм, в том числе на так называемый «семейный кешбэк». На него могут претендовать семьи с двумя и более детьми, причем студент ВУЗа считается ребенком до 23 лет.

Главное условие — доходы, если на каждого члена семьи выходит менее полутора прожиточных минимумов в регионе, то родители имеют право получить большую часть из уплаченных налогов обратно — 7% из 13%. В каждом регионе свой прожиточный минимум. По подсчетам Минфина, новые выплаты смогут получить сотни тысяч семей, объяснил министр финансов Антон Силуанов корреспонденту «Известий».

«Ты работаешь, показываешь заработную плату, и большая часть этих средств возвращается в виде семейной налоговой выплаты. Причем делается это с учетом нуждаемости, делается с учетом оценки потребности семей с детьми в помощи государства. Это еще одна дополнительная выплата, которая направлена на то, чтобы семьи с детьми жили лучше», — отметил Силуанов.

Другая мера поддержки — семейная ипотека. Ее продлили, сразу до 2030 года. Базовые условия те же — ставка 6%, первоначальный взнос 20% от стоимости, «потолок» — шесть миллионов, для столичных регионов — 12 миллионов.

Но появились нюансы, прежнее условие — двое несовершеннолетних детей, оставили лишь для 35 регионов, где не так интенсивно строят многоквартирные дома. Список опубликован на сайте корпорации ДОМ. РФ, которая является оператором этой программы и для городов в других регионах с населением до 50 тысяч человек.

А вот для всех остальных ключевое условие изменилось: в семье для участия в программе должен быть хотя бы один дошкольник или ребенок с ограниченными возможностями, неважно какого возраста, свой или приемный.

Очевидно, государство намерено «остудить» рынок новостроек в крупных городах, разогретый льготной ипотекой, и поддержать молодые семьи — те, кому действительно нужна новая квартира, а не инвестиции в бетон.