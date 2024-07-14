Пустые обещания и несбывшиеся надежды: как прошел саммит НАТО

Фото, видео: © РИА Новости / Стрингер; 5-tv.ru

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В ходе этой встречи Джо Байден, оговорившись, назвал Владимира Путина президентом Украины.

На этой неделе украинская делегация добивалась в Вашингтоне трех вещей: гарантий вступления в НАТО, 120 истребителей F-16 и чтобы натовское ПВО с территории Польши и Румынии закрыло западные области Украины. Но не получили ничего из этого — в НАТО не взяли, зонтик не раскрылся, а самолетов будет не 120, а шесть в ближайшие месяцы или 20 до конца года.

Есть ощущение, что украинский проект, по крайней мере, в Вашингтоне решили поставить на паузу, пока не закончится президентская компания.

Джо Байден, который на саммите НАТО должен был как хозяин встречи блеснуть и поднять свой пошатнувшийся рейтинг, напротив сделал все, чтобы те, кто еще его поддерживал, схватились за голову в недоумении. И это лидер нации? Корреспондент «Известий» Николай Мастеров сам видел этот позор.

Итоги саммита НАТО президент Байден подвел всего двумя фразами.

«А теперь я хочу передать это президенту Украины, у которого столько же отваги, сколько и решимости. Дамы и господа, президент Путин», — заявил президент США Джо Байден.

Униженный Зеленский, смешки за кадром. Байдена даже можно понять: весь саммит в Вашингтоне прошел под знаком борьбы именно с Россией, Украину вспоминали факультативно.

Необратимый путь к вступлению в НАТО или мост к членству. К каким только метафорам не прибегают сейчас члены североатлантического альянса, лишь бы не давать Зеленскому никаких конкретных обещаний. Содержание Киева и так дорого обходится, обещают новый транш в 40 миллиардов евро, правда в следующем году. Зачем торопиться, если непонятно, что вообще будет с Украиной к 2025 году.

В гигантском тексте итоговой декларации Украина упоминается 66 раз, но формулировки максимально расплывчатые. Незалежной не обещают членство в альянсе, а приглашение о вступлении лишь будет направлено, и то, когда союзники по блоку договорятся между собой. Вот как выглядит деградация обещаний за два с половиной года.

«Мы не пойдем на компромисс относительно права Украины выбирать свой путь. Двери НАТО остаются открытыми, и Украина однажды станет членом альянса. Я не могу назвать дату, потому что для принятия такого рода решения в нашем альянсе должен быть консенсус между всеми странами», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенбрг.

Его, похоже, не будет никогда.

«Я понимаю желание Украины, но членство Украины в НАТО является как раз гарантией Третьей мировой войны», — уверен премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

А Зеленский очень старался, буквально гипнотизировал мировых лидеров взглядом на совместном фотографировании. Президент Южной Кореи не поддался, а вот новозеландский премьер — очень даже.

Кроме объятий он добился немногого: Пентагон предоставил Киеву самый маленький из пакетов помощи — оружие на 225 миллионов долларов. Это батарея ПВО Patriot, причем б/у, боеприпасы для NASAMS и HIMARS, Stinger, противотанковые ракеты TOW, Javelin. Зеленский требовал 128 самолетов F-16, но его спустили с небес на землю.

«F-16, на войне нет волшебного оружия, и иногда на определенные вещи вешают ярлык: „Знаете, это будет волшебное оружие“. Здесь нет никакого магического оружия, F-16 таковым не является, как и ничто другое», — уверен председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Зеленского поселили в отеле, где жил после отставки главный герой сериала «Карточный домик» Фрэнк Андервуд. Никто ни на что не намекает, но символично, ведь герой сериала — отъявленный лжец, интриган и немного наркоман.

Вот проезжает кортеж Зеленского, обычно пять автомобилей и несколько микроавтобусов. В бункер превратили весь центр Вашингтона. А вдруг журналисты увидят что-то лишнее? Но даже такие меры безопасности не защитили от казусов в прямом эфире. Генсеку Столтенбергу пришлось дипломатично делать вид, что он понимает шутки Байдена, который перепутал английское talk — «говорить» — с неприличным словом.

Возможно, именно интимные слова американского президента настроили норвежца Столтенберга на рассуждения о семье.

«Мы живем сейчас в более опасном мире, я еще больше убежден в том, что этот альянс останется. Это немного похоже на супружеский союз, вы должны быть верны ему каждый день», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенбрг.

Вот только в этой семье отношения явно абьюзивные, итальянский премьер Мелони даже глаза закатывала на совместных встречах. О мире на саммите вообще ни слова, здесь все пропитано войной.

Россию называют самой значительной угрозой альянсу, второй — Китай, за создание якобы «системных проблем безопасности». С такой агрессивной риторикой не согласны сами американцы.

Саммит НАТО — это еще и акции протеста по всему Вашингтону. Американцы предлагают распустить блок и закрыть американские базы по всему миру, а их более 900 в 80 странах. Базы США разбросаны по всей планете, но и этого Вашингтону мало. В декларации НАТО сказано, в зоне особых интересов Западные Балканы и Причерноморье.

Хотя в альянсе уже Турция, Болгария, Румыния. Становится понятно, замахнулись на Грузию и Молдавию.

«Я уверен, скоро настанет время, когда вы будете обучать солдат НАТО как сражаться с русскими», — заявил Роберт Васс.

К этому альянс готовился давно, даже в 1990-е, когда Ельцин предлагал Клинтону принять Россию в НАТО. Опубликованы рассекреченные документы блока.

На все их заявления о «правах русскоязычных» или о «традиционной сфере влияния» их нужно «хорошенько приложить» и постоянно говорить о том, что, если Украина и Прибалтика хотят вступить в НАТО, у них есть на это полное право.

Впрочем, даже спустя 30 лет Украине альянс не светит. Он — лишь манок для расходного материала, а конечная цель — расширение, от которого никогда не отказывались.

Как в НАТО готовились к войне с Россией

Одна из главных причин, почему Украину снова не взяли в НАТО, возможно, заключается в том, что альянс не готов к прямому военному столкновению с Россией. Пока не готов.

Такое заключение сделал «Центр стратегических и международных исследований»* со штаб квартирой в Вашингтоне. Он уже 80 лет консультирует Пентагон и его возглавляет Джон Хамре, бывший заместитель обороны США времен Билла Клинтона. В общем, они нам не подыгрывают.

Эксперты проанализировали, что альянс успел сделать за последние годы и что не успел. Среди успехов — создание восьми передовых боевых групп в Прибалтике и Восточной Европе, от Эстонии до Болгарии.

При этом лишь в Венгрии эти подразделения под венгерским управлением. На других участках «смотрящими» назначены «старшие товарищи»: эстонскую группу курируют британцы, латвийскую — канадцы, литовскую — немцы и так далее.

Но! По задумке, численность каждой группы надо было довести до уровня бригады, то есть до пяти тысяч человек, а в реальности там по тысяче — полторы на каждой базе. Все-таки даже для НАТО затратно держать в постоянной готовности под 40 тысяч человек в ожидании непонятно чего. Начались импровизации: латыши и литовцы строят заборы, а эстонцы — сразу бункеры, аж 600 штук запланировали, то есть по два на километр границы.

Американцы, не рассчитывая на союзников, создают новую группировку, так называемых мультидоменных сил, где под единым управлением будут все силы и средства от кибероружия до космической разведки, это как зонтик над территорией с радиусом в полторы тысячи километров. Всего, к слову, таких мультидоменных групп будет пять, из них четыре будут нацелены на Тихий океан, и одна — на Европу.

Эта мультидоменная группа — номер два — будет квартироваться в немецком Висбадене. В ее прицеле территория вплоть до Урала: вся восточная Европа, Балканы и даже часть Северной Африки. Именно сюда, как они говорят, временно американцы намерены поставить свои ракеты средней и большей дальности, ранее запрещенные по договору с Советским Союзом — это и знакомые уже «Томагавки», и перспективное гиперзвуковое оружие. Все они могут быть оснащены и ядерными боезарядами.

Американские ракеты в Европе

Это, пожалуй, главное решение вашингтонского саммита: американские ракеты средней и малой дальности возвращаются в Европу. Спустя 33 года после вывода в 1991 году.

Договор о сокращении подобных типов вооружений считался одной из главных заслуг Рейгана и Горбачева. На 33 года Европа стала регионом, избавленным от угрозы превращения в поле боя между США и Россией. Сверхдержавы разграничили сферу интересов и пространство от Лиссабона до польского Жешува вынесли за скобки.

Впрочем, как оказалась ненадолго, в 1991 году ракеты вывели, а уже в 2000 году американцы снова начали планировать, как бы их туда вернуть. Сначала попытались это сделать под видом системы ПРО в Европе, как элемент защиты от мифических угроз Ирана и даже КНДР. Звучало нелепо, но Буш, а затем и Обама продолжали, глядя в глаза, уверять — «это не против России». Но уже тогда все было понятно. И Путин обращал на это внимание еще в той самой речи в Мюнхене, в 2007 году.

«Кому нужен очередной виток неизбежной в этом случае гонки вооружений? Глубоко сомневаюсь, что самим европейцам. Ракетного оружия, реально угрожающего Европе, с дальностью действия порядка пять-восемь тысяч километров, нет ни у одной, из так называемых, проблемных стран. И в обозримом будущем, и обозримой перспективе и не появится, и не предвидится даже. Да и гипотетический пуск, например, северокорейской ракеты по территории США через Западную Европу — это явно противоречит законам баллистики. Как говорят у нас в России, это все равно, что „правой рукой дотягиваться до левого уха“», — говорил президент.

Тот 2007 год и знаменитая мюнхенская речь стали вехой в российской внешней политике и — шире — в формировании нового многополярного мира. Сейчас без чувства горечи даже не вспомнишь, какие усилия прилагала Москва, чтобы предотвратить возвращение американских ракет в Европу. Ведь мы предлагали для совместного использования наши станции раннего обнаружения ракет, чтобы вместе строить «зонтик» ПВО над Европой. Но это было не нужно.

А что было нужно? Так это повод. И он нашелся — Украина. Надо защищать молодую демократию.

Сейчас, когда пазл сложился, поневоле появляется вопрос: а может ради этого все и затевалось? Майдан, накачка Киева оружием, минские соглашения, чтоб потянуть время, и подготовка зачистки Донбасса.

Да, звучит, как очень сложная многоходовка или сценарий голливудского блокбастера. Но в Голливуде работают американские сценаристы, которые часто пишут в начальных титрах: основано на реальных событиях.

* — деятельность организации признана нежелательной на территории Российской Федерации.