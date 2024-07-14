Мир на Украине и новые союзы: все больше стран нацелены на контакты с Россией

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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На прошедшей недели эти тезисы были озвучены Виктором Орбаном и Нарендрой Моди.

Бесперспективность для ВСУ продолжения боевых действий становится все очевидней. И все больше политиков говорят о необходимости скорейших мирных переговоров. На прошедшей неделе закончил, наконец, свой вояж венгерский премьер Виктор Орбан.

Он побывал в Киеве, в Москве, посетил Пекин, встретился с президентом Турции, который также готов стать посредником и, наконец, изложил результаты своих поездок в Вашингтоне, в том числе бывшему президенту США Дональду Трампу, который, как мы знаем, мечтает в ноябре вновь занять Белый Дом. Трамп заявил, что давно пора положить конец боевым действиям на Украине.

При этом Орбан написал еще письмо своим коллегам по Евросоюзу, с призывом самим выступить с мирной инициативой, пока Америке не до того. Письмо это было секретное, адресовано председателю ЕС Шарлю Мишелю, но, конечно, тут же утекло в прессу.

Похоже это был умышленный слив конфиденциальной информации, поскольку инициативу Орбана еврочиновники не поддержали. Было даже специальное совещание юридической службы ЕС, где решали, как наказать Орбана за его самоуправство.

Венгрия на полгода страна-председатель Совета ЕС и должна проводить форумы и совещания, так вот ряд стран ЕС будут бойкотировать Будапешт и к Орбану не ездить. Детский сад, честное слово. Но с другой стороны какова цена европейской демократии, где «шаг влево, шаг вправо» — бойкот и отмена.

Нарендра Моди в Москве

Понятно, что Орбан все риски просчитал и готов к такому развитию событий. Если его мирная миссия удастся, он войдет в историю, а полгода как ни будь перетерпит. Тем более, что на международной арене все больше лидеров, настроенных так же как он. Это показал, например, визит индийского премьера в Москву. Нарендра Моди также высказался за скорейшие мирные переговоры.

«Я благодарен вам за внимание, которое вы уделяете наиболее острым проблемам, в том числе пытаетесь найти какие-то пути к решению и украинского кризиса, и конечно, прежде всего мирным путем», — приветствовал Владимир Путин своего коллегу.

«Ваше превосходительство, я услышал вашу позицию, ваши позитивные взгляды и размышления. И я могу вас заверить, что Индия всегда была на стороне мира. Когда я вас слушал, я чувствовал оптимизм и возникли надежды на будущее. Поэтому хочу вас за это поблагодарить!» — отвечал президенту Моди.

Нарендра Моди приехал в Россию с давно запланированным государственным визитом, его ждали с 2019 года, но то пандемия, то выборы в Индии.

И вот он приехал. Приехал к друзьям, как он сам заявил. И уже одна эта фраза от руководителя крупнейшей по населению страны мира дорогого стоит. Но что выкладывает Индия в понятие «дружбы» с Россией — узнал корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

Визиты такого уровня обычно делят на две большие категории: те, что имеют практическое значение, и те, что символическое. И то, и другое хорошо. Выразить взаимную поддержку и поговорить о дружбе порой не менее важно, чем подписать крупные контракты.

Визит Моди подпал сразу под обе категории, на дипломатическом сленге такое называют «приехал и по делу, и с флагом». Про дела чуть позже, а пока, смотрите, сколько символов. Главный, пожалуй, более чем трехчасовая неформальная беседа в Ново-Огарево.

«Сегодня мы можем в такой домашней обстановке спокойно поговорить о тех же вопросах, но неофициально. Это вот официальная резиденция, где я живу. Но в начале хотел бы вас поздравить с избранием на должность премьер-министра. Думаю, что неслучайно результат вашей работы на протяжении многих лет во главе правительства Индии. У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, вы умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», — заметил президент РФ Владимир Путин.

«Побывать у друга, у него дома, — это, конечно, большая радость, вы меня пригласили к себе домой и создали такую программу, хочу вас поблагодарить за то, что вы создали такую интересную программу и за ваши теплые слова», — поблагодарил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Слово «друг» то и дело звучало все полтора дня, что Моди провел в Москве. Да, в принципе, его можно было и не произносить, и так понятно. Путин в понедельник лично катает гостя на электрокаре, а во вторник приглашает его в свой «Аурус», на что тот охотно соглашается.

В свою очередь, Моди при первой возможности выдает свой арсенал русских слов.

На переговорах лидеры переходят на более официальный тон, но ощущение теплоты взаимоотношений не испаряется.

«Уважаемый господин премьер-министр, это ваш первый официальный визит после переназначения по результатам избрания в Парламент, и я вас хочу еще раз с этим поздравить. Сегодня наши отношения носят характер особо привилегированного стратегического партнерства», — заявил президент РФ Владимир Путин.

«Весь мир придает особое значение этому визиту, и, как мы считаем, это правильно. Я очень рад, что и по тематике Украины мы обменивались мнениями в открытом ключе, с уважением относились друг к другу и ко мнениям друг друга, и спокойно разговаривали», — сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

То есть градус отношений между Москвой и Дели очевиден: все солнечно и без дождей.

«И для Моди, и для Путина достаточно комфортно, когда они общаются с глазу на глаз, то есть, в принципе, поскольку оба такие сильные лидеры», — объяснил руководитель центра Индо-океанского региона ИМЭМО Алексей Куприянов.

Если же говорить о двух странах в целом, то развивать отношения выгодно как никогда. Индия хочет вернуть себе былой вес на мировой арене и имеет на то все шансы. А новейшая история России — наглядное пособие, как это можно сделать.

Символично, что на выставке «Россия» на ВДНХ в павильоне «Атом», Владимир Путин рассказывает гостю, через что прошла страна в девяностые, чтобы понять, как оно было, и увидеть, как стало.

«Рядом с предприятиями, производившими оружейное ядерное топливо, было построено здание, где жили на постоянной основе представители правительств. Они ходили на работу в эти цеха, где производилось ядерное оружейное топливо, каждый день на работу. У них там стоял стол рабочий, и на столе стоял флаг Соединенных Штатов», — рассказал президент РФ Владимир Путин.

И западных специалистов не стало. А Россия поняла и начала последовательно раскручивать вектор на многополярность. Сегодняшние задачи двух стран, в целом, совпадают.

«Ставка на изоляцию России от всего остального мира провалилась изначально, и она была наиболее важной и наиболее серьезной внешнеполитической катастрофой Запада, которому пришлось как бы смириться с тем, что он не доминирует во всем мире», — объяснил директор института актуальных международных проблем Дипакадемии МИД России Александр Крамаренко.

Новые союзы России и преимущества сотрудничества

Как показатель доминирования других союзов и интересов тех, что называют справедливыми, сухие цифры. Товарооборот только в прошлом году вырос в два раза до 65 миллиардов, это больше, чем было в лучшие годы с индустриальным монстром, Германией, например, еще в относительно благополучном 2021 году там было примерно 57 миллиардов.

А потенциал и того больше.

«Установлена цель по товарообороту в 100 миллиардов долларов к 2030 году. Динамика торговли здесь очень хорошая, рост на 60% в прошлом году, 20% роста в первом квартале. То есть цифра показывает, что развитие здесь идет, идет очень активно», — уверяет заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Гигантские перспективы в самых знаковых отраслях экономики: от сельского хозяйства и судостроения до оборонки и топливно-энергетического комплекса. Совместные предприятия, совместное освоение новых логистических цепочек, тот же северный морской путь. Совместное противостояние технологическому шантажу Запада.

«Мы продолжаем сотрудничество с Индией в фармпромышленности. Мы подписали очень важное соглашение о том, что мы будем импортозамещать оборудование из недружественных стран индийским оборудованием», — уверяет генеральный директор российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Индия участвует в БРИКС и ШОС. Взаимодействие в ООН, по словам главы российского МИДа, тоже в порядке.

«Индия — один из наиболее активных членов ООН, мы выступаем там со схожей позицией, Индия голосует за все российские инициативы, включая недопустимость героизации нацизма, предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, обеспечение международной информационной безопасности», — сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Отдельная статья — сотрудничество в атомной сфере, «Росатом» с индийскими коллегами строит в Индии АЭС. А Моди уже интересуется уникальными российскими плавучими атомными электростанциями — их ему показывают все в том же павильоне на выставке «Россия». И ледоколы, которые делают возможным бесперебойную работу того самого СМП.

Но, для начала, надо достроить АЭС Куданкулам. Два энергоблока уже готовы, на очереди еще четыре. Перспектива отношений Москвы и Дели открывается как с высокого холма: куда ни посмотри — везде простор.

Австрия — за скорейший мир

Россия стала первой страной куда Моди отправился после своего утверждения на посту премьер-министра на новый срок. В дипломатии это имеет большую ценность.

А до этого с первым заграничным визитом после переизбрания приезжал лидер КНР и Владимир Путин, также после инаугурации, первым делом полетел в Китай, а следом в другие страны Азии — КНДР, Вьетнам, Казахстан на саммит ШОС. Глобальный Юг не скрывает своей поддержки Москвы. Красочное авиашоу в небе Абу-Даби и Бурдж-Халифа в триколоре по случаю государственных праздников — говорят, что там очень ждут гостей из Москвы. На Западе все еще говорят об изоляции России? Ну-ну, приезжайте в октябре в Казань, на саммит БРИКС там все будут.

После Москвы Моди поехал в Австрию. С канцлером Карлом Нехаммером они выпустили совместное заявление, призвав всех, кто хочет скорейшего мира, объединить усилия и что переговоры без участия обеих сторон бесперспективны.

Австрия, таким образом, утерла нос Швейцарии, которая попыталась провести мирную конференцию по Украине без России.

Думаю, не лишним будет добавить, что канцлер Нехаммер был единственным европейским политиком, кто до Орбана после начала СВО приезжал в Кремль. И его тоже тогда очень осуждали.

Межпарламентский союз хочет быть посредником в переговорах

В Брюсселе все это видят, отлично понимают и могли бы успокоить Киев легким движением руки, перекрыв денежную подпитку, но не останавливают. Значит либо им этого не дают сделать, либо им это выгодно.

Возможен «ход конем», если еврочиновники упрямо намерены продолжать конфликт, может прислушаться к голосам депутатов? Свои услуги в качестве посредника для мирных переговоров предложила глава Межпарламентского союза во время визита в Петербург.

«Мы надеемся на сотрудничество в тех направлениях, которые представляют вызов в настоящий момент, то, что происходит между Россией и Украиной. У нас будет возможность обсудить более подробно то, как мы, парламентарии, сможем проводить дискуссии и через диалог парламент сможет проконсультировать свое правительство по поводу возможного выхода из ситуации», — сказала председатель Межпарламентского союза и спикер Национальной ассамблеи Танзании Тулия Эксон.

Межпарламентский союз — МПС, одна из старейших международных организаций, которая была основана еще в XIX веке! Восемь его представителей в разные годы становились лауреатами Нобелевской премии мира. Хороший показатель. В МПС сейчас 178 стран, практически все, какие есть на планете. Знаете, кого нет в МПС? Светоча демократии — США. Может потому там так спокойно? Сейчас председатель союза — представительница Танзании. А генеральный секретарь — камерунец, что отражает растущую роль Африки в международных делах. И это пугает европейцев, потому что там, в Африке, «неправильные» с их точки зрения настроения.

«Когда вы приезжаете в некоторые африканские страны, вы видите, что люди поддерживают Путина, поддерживают то, что Путин делает на Донбассе, говорят, что Путин спас Донбасс, теперь он приедет в Африку и спасет нас. Нам нужна другая армия. Нам нужны люди, которые следят за интернетом и объясняют, что происходит, перепрограммируют слушателей, дают им правильную информацию, чтобы предотвратить вмешательство в избирательные процессы», — считает глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Перепрограммировать мозги с помощью армии» — вот это откровение из уст главы европейской дипломатии. Даже жаль, что Боррель покидает свой пост. Он был на редкость откровенен. Это он так четко сформулировал что Европа — это сад, а вокруг — дикие джунгли.

«Если тебя нет за столом, значит ты в меню» — это еще один его афоризм про систему международных отношений. Но где список гостей, а где меню — определяют, конечно, «белые господа».

Вот по итогам все того же саммита НАТО в Вашингтоне участники подписали «Украинский договор», где обязуются и дальше оказывать помощь Киеву до тех пор, пока Украина не одержит верх. Но документ они назвали «компакт», это один из синонимов договора, соглашения. Но компакт — это обмен обещаниями и единственной гарантией его выполнения является доверие. А доверие — это не юридические обязательства. Это воздух.

Когда одну перепрограммированную страну из джунглей другие страны из райского сада заставляют воевать за воздух до бесконечности — это отношения равных партнеров? Или все-таки речь об очередной строчке в колониальном меню?