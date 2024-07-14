Вести с передовой: наступление ВС РФ и лживые обвинения в обстреле больницы «Охматдет»

Ракета, которой был нанесен удар по «Охматдету», не является российской

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Наши войска продолжают громить теснить противника с позиций.

Ситуация на поле боя для ВСУ стабильно плохая и до конца года шансов для ее изменения не предвидится.

Не дали ни оружия, ни техники для каких-то наступательных действий. Дали ПВО. Но насколько его хватит? За неделю наши «Искандеры» по наводке авиаразведки сожгли семь разнотипных установок, прикрывавших небо, четыре С-300, три HAWK и два Patriot. Также под удар попали семь пусковых установок HIMARS, которые готовили новый обстрел Крыма, но они были уничтожены вместе с обслуживающим персоналом.

Освобожденные поселки

Российские войска сохраняют инициативу на поле боя и за неделю освободили четыре населенных пункта: поселок Чигари под Торецком и сразу три села — Сокол, Восход и Яснобродовку западнее Авдеевки в зоне действий группировки войск «Центр».

А штурмовики группировки «Восток» установили флаг в Урожайном — это знаковое место на юге Донбасса. Там еще идет зачистка, потому о полном освобождении Урожайного пока не сообщается. Но это лишь вопрос времени, уверен корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Наши штурмовики в Урожайном, пути снабжения ВСУ перерезаны, враг отходит. На Южно-Донецком направлении мы все ближе к Времьевскому выступу.

«Настолько ребята храбрые, к опорнику залетают, и захват происходит моментальный», — сообщил командир отделения с позывным «Хамза».

Каждый день противник теряет свыше сотни бойцов и десятки единиц бронетехники, удерживать мелкие села отправляют насильно мобилизованных.

Но «Солнцепек» достанет до врага, даже если он укрывается в самых глубоких и защищенных окопах. Укрыться от термабаррического боеприпаса практически невозможно. За счет перепада давления температура может достигнуть до двух тысяч градусов, она буквально плавит технику и укрепрайоны противника. Выжигается все: склады, бронемашины, маскировка и скопления живой силы противника. Отступать становится некуда, малейшее передвижение противника благодаря нашей разведке пресекается моментально.

«Целей много разных, начиная от размещения личного состава, до командно-наблюдательных пунктов», — рассказал командир машины «ТОС-1» с позывным «Витим».

Нашу артиллерию малой дальности прикрывает спецконвой, за несколько часов проводит воздушную разведку и готовит укрытие.

«Изначально мы выезжаем за два-два с половиной часа, начинаем наблюдать за воздухом, смотрим, летают или не летают БПЛА», — сообщил командир взвода огневой поддержки с позывным «Стажер».

Маскировка всегда должна быть на высоте, но при этом вражеские дроны-разведчики курсируют в квадратах, где может находиться наша техника, постоянно. Поэтому наши бойцы не пренебрегают защитой и устанавливают самодельные металлические пластины, которые помогут выдержать лишние удары, например? удар FPV-дрона.

По оперативным данным противник стягивает к Времьевскому выступу резервы из Угледара. Но наши войска держат все под контролем и не дают ВСУшникам спуску. Задача — выйти во фланги и взять город в кольцо.

Домов почти не осталось

Казаки-добровольцы работают сразу на нескольких направлениях, усиливая нашу военную группировку на Донбассе.

Разрушен на 90% весь жилой фонд в селе, и удары вражеские продолжаются. После продолжительного возгорания возникает серия детонации вражеских снарядов.

В разрушенном почти до основания прифронтовом поселке осталась бабушка, которой попросту некуда больше идти. Александра Ивановна показывает свое израненное жилище.

«Ни одной семьи не осталось», — говорит жительница Покровского Александра Пляшечник.

Условия жизни, в которых находится Александра Ивановна, мягко говоря, скромные, из всех удобств только старая печь, пользуется она только одной комнатой, это склад.

Уезжать в тыловой район Александра Ивановна отказывается, да и не к кому. Наши бойцы помогают пенсионерке, постоянно снабжают провизией.

На другом участке фронта, Северском, активное участие в боевых действиях принимают кубанские казаки.

Вот так раньше по НПЗ днем пройтись было практически невозможно, теперь реально не только пройтись, но и даже проехать за рулем.

Дрон-детектер пищит, не переставая, сразу несколько вражеских разведчиков мониторят всю линию соприкосновения от Спорного до Берестового.

Уничтожать дроны необходимо регулярно, от поста воздушной охраны постоянно работает минометка «БАРС-16».

Иванодарьевка сейчас одно из ключевых направлений для наших войск, это очень крупный форпост, но, чтобы пройти его, необходимо зачистить укреплениджая перед этим поселком.

«Год назад казалось, что это все, лютый ужас, невозможно существовать в таких условиях. Есть наша такая пословица: чем сильнее на нас давление, тем крепче мы становимся», — сообщил командир отряда «БАРС-16» ВС России с позывным «Аскет».

Северское направление потихоньку сжимают в тиски, выводя удары на сам город Северск сразу с нескольких направлений. Впереди главные высоты этого участка фронта, и за них идет основная борьба.

Кто ударил по «Охматдету»

За минувшую неделю российские войска нанесли высокоточным оружием 39 групповых ударов по военным и оборонным объектам на территории Украины.

Были поражены авиационные базы противника, предприятия ОПК, объекты энергетики, цеха сборки военной техники, места хранения безэкипажных катеров и ударных БПЛА. Конкретные адреса объектов российское Минобороны, как обычно, не указало, однако в украинских соцсетях появилось достаточно видео с прилетами по Киеву восьмого июля. К слову, впервые за долгое время.

На одном из роликов зафиксировано подряд несколько попаданий по оборонному предприятию «Артем» в самом центре Киева. Обратите внимание на форму ракет и размах крыльев. Это важный нюанс, поскольку в тот же день произошел взрыв во дворе крупной больницы «Охматдет» — сокращенное от «охрана материнства и детства».

Видео прилета ракеты по больнице тоже есть, но боеприпас совершенно другой формы и размера. Тем не менее, киевские власти воспользовались поводом для того, чтобы обвинить Россию в целенаправленном ударе по больнице.

В СБУ назвали даже тип якобы ударившей по больнице ракеты — «Х-101». Это большая ракета воздушного базирования длиной семь метров, с крыльями для корректировки полета размахом в три метра и боевой частью на полтонны тротила. Как раз такая, которой наносились удары по оборонному предприятию «Артем», отчего на месте поднимались огромные клубы пыли и дыма. В то же время взрыв во дворе больницы был меньшей мощности, ракета меньшего размера и очевидно без крыльев. По очертаниям она подходит на американский боеприпас для батареи ПВО NASAMS. Такая же удлиненная, с острым носом и вместо двух больших крыльев посередине у нее четыре коротких стабилизатора.

Украина запросила экстренное заседание Совбеза ООН и Россия, которая сейчас председательствует в Совете Безопасности не стала запрос отклонять, напротив пригласила всех за круглый стол, чтобы разобраться в вопросе. Ведь, казалось бы, все очевидно.

«Поскольку завод находится примерно в двух километрах от пострадавшей детской больницы „Охматдет“, есть все основания полагать, что поразившая его ракета украинской ПВО была предназначена для перехвата российской ракеты, попавшей по заводу», — сказал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Но диалога не вышло. Киев продолжил раздувать, хотя не один ребенок в «Охматдете» не погиб. Раненые были.

Западная пресса подхватила волну и даже бежавшая из России в Израиль Алла Пугачева отметилась в общем подвывании. Страдания детей Донбасса ее никогда не волновали, это понятно, она их не видела. Но сейчас в соседней для нее теперь Палестине каждый день гибнут дети под израильскими авиаударами. Они ей тоже неинтересны? Только вчера был удар ЦАХАЛа по городу Хан-Юнис: 71 погибший, почти 300 раненых. Не такие дети? Или в «дающую руку не плюют»?

Киев становится важным источником доходов для семьи Пугачевой. Ее муж, иноагент Галкин, был замечен на свадьбе украинских олигархов в Италии. Был тамадой, пел украинские песни. На что не пойдешь ради денег. Закукарекаешь! Но это так, к слову.

Почему Зеленский так педалировал «Охматдет» — понятно, он в это время был в Вашингтоне, там как раз начинался саммит НАТО и ему нужен был соответствующий информационный фон, чтобы просить больше. Впрочем, как всегда, как происходят какие-то важные контакты Киева со спонсорами, так жди беды.

Самые хрестоматийный пример Буча. Провокация, которой оправдали срыв мирных переговоров весной 2022 года. Были и другие — якобы бомбежка Мариупольского драмтеатра и роддома, тогда решался вопрос о выделении массовой финансовой помощи Киеву; был обстрел вокзала в Крамоторске, который списали на нас, а потом нашлись обломки украинской «Точки-У» с номерами; был прилет по рынку в Константиновке, который, как доказали даже западные журналисты, был результатом нештатной работы опять же системы ПВО С-300, и который случился накануне первого визита госсекретаря Блинкена в Киев; был удар по польскому трактору опять же украинской ракетой.

Каждый раз команда Зеленского перевирала и раздувала в удобном им ключе собственные ошибки и промахи. Или сознательные провокации?