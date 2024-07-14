Провел в воздухе несколько минут: последняя информация о крушении SSJ-100
Отказ двигателей может стать наиболее вероятной причиной крушения SSJ-100
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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«Суперджет» проходил плановый ремонт на Луховицком авиазаводе.
Последняя информация о расследовании крушения пассажирского «Суперджета» в Подмосковье, накануне он упал в лесу в Коломенском районе. В распоряжении «Известий» оказались переговоры с диспетчерами, что вели судно. Из нее следует, что экипаж не подавал сигналов бедствия, не сообщал о каких-то проблемах или поломках и штатно выполнял набор высоты. После чего перестал выходить на связь.
Помочь в расследовании катастрофы должны бортовые самописцы. Оба черных ящика найдены, они в удовлетворительном состоянии, с ними уже работают специалисты.
Самолет провел в воздухе лишь несколько минут. Он был без пассажиров. «Суперджет» проходил плановый ремонт на Луховицком авиазаводе и после ремонта он направлялся в аэропорт Внуково.
Предварительно рассматривают все версии, как делают в случае авиакатастроф. Но чаще других звучит одна — отказ обоих двигателей. Из-за птиц или еще чего-нибудь пока неясно. Так или нет следствие разберется, но важно, что это был не полностью импортозамещенный «Суперджет», двигатели были французского производства.