Выступление Трампа в Пенсильвании было прервано звуками выстрелов

Фото, видео: Reuters / Brendan McDermid; 5-tv.ru

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На кадрах видно, что ухо и щека бывшего президента США — в крови.

Во время выступления Трампа в штате Пенсильвания, предположительно, прозвучали выстрелы, трансляция прервалась. На кадрах, появившихся в сети, видно, что во время произнесения речи экс-президент США внезапно дергается, хватается за щеку и затем прячется за кафедрой. К нему тут же бросаются охранники.

Спустя мгновения Дональда Трампа пытаются увести со сцены. На видео заметно, что его щека и ухо в крови. Перед тем, как спуститься, экс-президент США вскидывает в воздух сжатый кулак.

В настоящий момент секретная служба выясняет обстоятельства стрельбы на митинге кандидата в президенты США. По данным медиахолдинга RSBN, стрелявший пока не найден. Как сообщается в The New York Times, Дональд Трамп чувствует себя хорошо, политик проходит медицинский осмотр в пенсильванской больнице.

Ранее 5-tv.ru писал, что Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией.