Лукашенко хочет обсудить с Путиным «украинский вопрос»
Лукашенко хочет обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине
Фото: © РИА Новости / Валерий Шарифулин
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Белорусского лидера волнует мирное урегулирование конфликта в Незалежной.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным шаги по урегулированию ситуации на Украине. Об этом он сообщил в ходе совещания по вопросам обеспечения военной безопасности страны на южном направлении.
«Нам надо побыстрее договариваться. Если нет диалога, разговора, это будет эскалация и будут гибнуть люди», — цитирует главу государства агентство БелТА.
По словам президента Белоруссии, прекрасным примером деэскалации разрастающегося конфликта могут стать недавние действия в районе белорусско-украинской границы. На днях туда были стянуты войска соседствующих государств, но ситуацию удалось разрешить благодаря переговорному процессу.
«Пока, подталкиваемые натовцами... украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль», — добавил белорусский лидер.
Александр Лукашенко уверен, что российская сторона готова сесть за стол переговоров.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лукашенко поручил отвести выведенные к границе с Украиной войска.