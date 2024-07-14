«Без нее как без рук»: Александр Зацепин вышел в свет с молодой музой

Фото: Елена Никитченко / ТАСС

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Композитор признался — он счастлив видеть рядом с собой женщину, которая направляет его и не дает упасть духом.

Композитор Александр Зацепин представил публике молодую спутницу. Сделал это он в Белоруссии. Как признался изданию «МК» 98-летний артист, она для него не просто женщина, а муза.

Спутница Зацепина во время поездки ни на шаг не отходила от композитора. Она была рядом с ним и в гостинице, и в ресторане, и на концерте «Союзное государство», который проходил в местном амфитеатре.

«Я без нее как без рук. Она — на все руки мастер, все умеет. И в компьютере прекрасно разбирается, и в музыке, и как режиссер отличный. Она — моя муза», — заявил Зацепин.

Женщина не только помогает артисту в рабочих делах, но и тщательно следит за его самочувствием и здоровьем. Поэтому день композитора расписан по минутам. Начинается он обязательно с зарядки. Кроме того, Зацепин старается ложиться спать не слишком поздно, хотя из-за работы это не всегда удается.

«Я каждый день тружусь: фактически из-за компьютера дома не вылезаю. У меня есть план: нужно то сделать, это сделать. Каждый раз думаю: „Лишь бы успеть!“ Пока успеваю, а как дальше будет, я не знаю», — добавил композитор.

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