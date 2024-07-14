Быстро среагировала: Долина отказалась брать букет цветов от поклонницы

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Рассказываем, что смутило артистку.

Народная артистка РФ Лариса Долина внезапно для зрителей концерта в Челябинске отказалась принять красивый букет цветов от поклонницы. Свое решение она тут же объяснила залу, потому неловкой ситуации не возникло.

Знаменитость несколько дней назад выступала на мероприятии «Курчатов Фест». После концертной программы к сцене подошла женщина и в знак уважения и любви к творчеству протянула артистке цветы. Долина сначала потянула руки, чтобы взять их, но потом резко оттолкнула обратно к дарительнице.

«Там лилии. Простите. Лилии мне нельзя! У меня аллергия на эти цветы. Я не могу взять», — объяснила поступок Долина.

Она предложила отдать этот букет партнеру по выступлению — пианисту, вокалисту и композитору Олегу Аккуратову. Тот, принимая цветы, ответил, что у него нет на лилии аллергии, поэтому с удовольствием их возьмет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как незнакомец напал на Ларису Долину.