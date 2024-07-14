Точно в цель: расчет «Искандер-М» нанес удар по стоянке железнодорожного эшелона ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Поражена техника и личный состав.

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по железнодорожному эшелону 53-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, в месте стоянки состава в селе Буды Харьковской области. В атаке применялся расчет комплекса «Искандер-М». Кадры атаки на эшелон, снятые с дрона «Орлан-10», показало Минобороны РФ.

Известно, что в результате удара было поражено около 20 единиц техники, в том числе три немецкие боевые машины пехоты Marder, а также до 120 боевиков ВСУ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.