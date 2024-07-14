Неизвестные открыли стрельбу в Петербурге — видео
В Петербурге ищут участников массовой перестрелки
Фото, видео: www.globallookpress.com / Oliver Ring; 5-tv.ru
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По предварительной информации, причиной потасовки стал словесный конфликт.
В Приморском районе Санкт-Петербурга неизвестные устроили массовую потасовку и открыли стрельбу. В соцсетях очевидцы распространили кадры инцидента, на которых видно, как развивался конфликт.
Происшествие произошло на Комендантском проспекте. Началось все со словесной перепалки, а после, не уладив конфликт, мужчины начали стрелять, закрываясь от пуль за машинами.
Судя по кадрам, огонь был открыт из пневматического оружия. Однако официальных подтверждений информации от правоохранителей пока не поступало.
В данный момент всех участников перестрелки уже задержали. Никому из них, как и случайно оказавшимся рядом прохожим, помощь медиков не потребовалась. Правоохранители уже начали оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания всех причастных к происшествию.
Позднее стало известно, что Следственным отделом по Приморскому району уже возбуждено уголовное дело. Совершенное преступление будет рассматриваться по части 2 статье 213 УК РФ — хулиганство с применением оружия.
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