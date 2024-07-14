Сын бизнес-коуча Наталии Закхайм арестован

Фото: www.globallookpress.com / Simon Belcher

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Столичный суд предъявил ему обвинения в мошенничестве.

Суд Хорошевского района Москвы арестовал сына бизнес-тренера Наталии Закхайм Троя Краснова, являющегося гражданином Нидерландов. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы.

Известно, что обвиняемый арестован до 29 августа. Краснову вменяют мошенничество.

Ранее сообщалось, что Наталия Закхайм, ее супруг Андрей Краснов, а также сообщница Любовь Струлева были арестованы. Их обвиняют в трех эпизодах мошенничества, говорится в сообщении столичной прокуратуры. Задержанных оставили под арестом также до 29 августа.

В прокуратуре считают, что 2021 году бизнес-коуч Наталия Закхайм организовала преступную группировку, которая занималась хищением средств у граждан, предлагая им бизнес-курсы по инвестированию. В деятельности ОПГ принимала участие вся семья Закхайм — ее муж и сын — а также их сообщница Любовь Струлева.

Ранее 5-tv.ru писал, какой срок грозит бизнес-коучу Закхайм.