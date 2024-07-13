Появилась расшифровка переговоров экипажа разбившегося SSJ-100 с диспетчерами

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спустя две минуты после связи команда уже перестала отвечать на вызовы. Вскоре произошла трагедия.

Появилась расшифровка переговоров экипажа рухнувшего под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами. В распоряжении 5-tv.ru появилась запись:

Экипаж: «Домодедово-круг», добрый день.

Диспетчер: «Домодедово-круг», опознаны по согласованию с точкой и под управлением точки, влево курс 260 и набирайте без ограничений 10 тысяч футов.

Экипаж: Набираю 10 тысяч футов.

Диспетчер: Подтвердите по согласованию с точкой и под управлением точки.

Экипаж: Да, пока под управлением точки, сейчас согласую и подскажем дальнейший набор.

Диспетчер: Вас понял. Давление QNH1019.

Экипаж: Нажатие. Точка не возражает, на курсе 260 продолжаю дальнейший набор 10 тысяч.

Диспетчер: И подскажите, вы сразу готовы следовать на Внуково и высота какая необходима?

Экипаж: Да, готовы сразу на Внуково, но выше десяти точно нет необходимости, 9608.

Исходя из расшифровки, в последнем сообщении экипаж разбившегося SSJ-100 сообщил, что «на текущем курсе набирает и сохраняет» высоту. После этого связь с самолетом потерялась. При этом о какой-либо нештатной ситуации на борту и неисправности экипаж воздушного судна не докладывал, сигнал бедствия не объявлял.

После того как связь с самолетом прервалась, диспетчер стал запрашивать рядом находящиеся лайнеры вызвать SSJ-100. Это удалось сделать самолету Boeing 737 авиакомпании Belavia, летевший из Минска, а после и Airbus A321 «Уральских авиалиний». Но им пилоты не ответили.

О падении SSJ-100 в Коломенском районе Подмосковья стало известно около 15:00 по московскому времени. Пассажиров на борту лайнера, принадлежащего компании «Газпром Авиа», не было, в кабине находились три члена экипажа — два пилота и штурман. Все они погибли. Жертв среди людей на земле нет.

Известно, что самолет взлетел с территории завода в Луховицах, где проходил ремонт, и направлялся в аэропорт Внуково. Лайнер упал в районе деревни Апраксино городского округа Коломна.

По факту падения SSJ-100 возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта. Расследованием катастрофы займется МАК с привлечением специалистов Росавиации.

Ранее 5-tv.ru публиковал, как выглядит место крушения SSJ 100 в Подмосковье с воздуха.