Участники южнокорейской группы W24 признались в любви к России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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С таким заявлением K-pop-артисты выступили на VK Fest.

Участники известной в Южной Корее группы W24 (или World 24 Hours) признались в любви к России. Такое заявление K-pop-певцы сделали во время своего выступления 13 июля на VK Fest в столице.

Выйдя на сцену, артисты общались с поклонниками на русском языке. И не только говорили, но и пели… В частности, для посетителей фестиваля они исполнили легендарную «Белую ночь» Виктора Салтыкова.

Кроме того, K-pop-коллектив обещал снова приехать в нашу страну и выступить для своих поклонников с полноценным сольным концертом. По предварительным планам он должен состояться в октябре этого года.

VK Fest проходит в парке «Лужники» в Москве в течение двух дней — 13 и 14 июля.

Популярный по всему миру музыкальный жанр K-pop или Korean pop был основан в Южной Корее. Он представляет собой смесь направлений (хип-хоп, поп-музыка и ритм-энд-блюз).

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