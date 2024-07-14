Екатеринбуржца пересадили из «бизнеса» в эконом-класс «Уральские авиалинии»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Авиакомпания прокомментировала свое решение.

Во время полета из Москвы в Екатеринбург на борту «Уральских авиалиний» инвалиду запретили лететь в бизнес-классе и пересадили в эконом-класс. Произошедшую ситуацию эксклюзивно прокомментировали 5-tv.ru в пресс-службе авиакомпании.

Как рассказала жена пассажира, она с мужем купила билеты в бизнес-класс для того, чтобы супругу было удобнее добираться до уборной. Ведь он инвалид. Когда же пара разместилась на сиденьях, их попросили пересесть на места в эконом-классе. Хотя места, на которых они сидели, были свободны.

Однако, как рассказала представитель авиакомпании Вера Гасникова, супруги изначально купили билеты в эконом-класс. В момент регистрации произошел сбой, и они смогли получить места в бизнес-классе.

«У них изначально были билеты экономического класса. Они не покупали билеты в бизнес-класс. В связи со сбоем системы смогли купить кресло в бизнес-классе, но из-за того, что были пассажиры, которые купили билеты в бизнес-классе, этих пассажиров пересадили на первый ряд эконом-класса. То есть им предоставили максимально комфортные места. Они сидели вместе», — заявила Гасникова.

В связи с ситуацией Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пассажиры устроили пьяный дебош на борту самолета Анталья — Казань.