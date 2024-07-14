Российские саперы сообщили о плотном минировании ВСУ при отступлении

Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; 5-tv.ru

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На данный момент они занимаются очисткой местности и уничтожением взрывоопасных предметов.

Работающие в Донецкой Народной Республике (ДНР) саперы поделились подробностями проведения разминирования территории в беседе с корреспондентом «Известий» Денисом Воробьевым.

Журналист отметил, что процесс осуществляется с предельной осторожностью. На опубликованных кадрах видно, что обезвреживание мин производится двумя способами: вручную, с использованием специального аппарата, который держит сапер, и с помощью тяжелой техники.

«Идем нога в ногу. Работы для саперов много. Чем больше времени у противника при отступлении, тем плотнее минирование. Периодически срабатывает и антидрон, потому что мины сбрасывают, в том числе, с воздуха», — добавляет он.

По словам представителя Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Кубинец, саперы занимаются сплошной очисткой местности и уничтожают найденные взрывоопасные объекты.

Кроме того, существует такое понятие, как документальная разведка. Перед выходом в поле саперы пытаются найти формуляры, обозначают границы минных полей и только после этого приступают к разминированию. Однако не всегда все идет по плану. Иногда боевики ВСУ оставляют такие минные поля, что сложно определить какие-либо границы.

Сапер с позывным Минор рассказал, что уровень сложности может отличаться в зависимости от типа поля.

«Смотря какое минное поле. Бывает противопехотное, бывает противотанковое. В данном случае, противопехотное. Противопехотные — страшно, конечно, каждый шаг идешь и думаешь, и думаешь, по сто раз, а стоит ли идти, может, лучше проверить», — признается он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что оборона ВСУ плавится под огнем «Солнцепеков».