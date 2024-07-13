Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде

Фото: ANDREJ CUKIC / ТАСС

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Спортсмен официально уведомил о своем решении чиновников МОК.

Допущенный Международным олимпийским комитетом (МОК) к участию в парижской Олимпиаде российский борец Шамиль Мамедов отказался выступать на соревнованиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию спортивной борьбы России.

Уточняется, что Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О своем решении спортсмен уведомил МОК.

Ранее Международная федерация борьбы опубликовала итоговые списки участников Олимпиады в Париже во всех трех дисциплинах борьбы. Мамедов в них числился в заявке весовой категории 65 килограммов.

МОК 15 июня обнародовал имена 14 спортсменов из России, допущенных на Игры в Париже в качестве нейтральных атлетов.

В списке значились десять представителей спортивной борьбы: Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Начын Монгуш, Магомед Муртазалиев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Наталья Малышева, Вероника Чумикова, Алина Касабиева и Елизавета Петлякова.

Также к Олимпиаде допустили велогонщиков Тамару Дронову, Алену Иванченко и Александра Власова, и батутистку Анжелу Бладцеву.

При этом в МОК уточнили, что российских спортсменов допустят к соревнованиям, если они примут индивидуальное приглашение и подпишут документ, согласно которому обязуются соблюдать условия участия в Играх.

В конце февраля 2022 года МОК порекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Тем не менее в декабре 2023 года МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде в этом году, но в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала международных спортивных чиновников, которые, по ее словам, разрушают мировой спорт, отстраняя российских атлетов от соревнований.