Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Найдено тело еще одного сотрудника предприятия.

Число погибших при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в СК РФ.

В ведомстве уточнили, что при разборе завалов было обнаружено тело еще одного погибшего работника предприятия.

ЧП на канализационно-насосной станции в Волгограде произошло 6 июля. В результате взрыва газопаровоздушной смеси обрушилась часть кровли и несущей конструкции здания.

В момент взрыва на станции находились рабочие. Тела двоих из них обнаружили в тот же день. Еще одного погибшего достали из-под завалов 11 июля.

Предварительной причиной трагедии названы нарушения при сварочных работах. По факту произошедшего возбуждено уголовное тело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде могут оставаться люди.