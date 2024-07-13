Число погибших при взрыве на насосной станции в Волгограде выросло до четырех
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
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Найдено тело еще одного сотрудника предприятия.
Число погибших при взрыве на канализационно-насосной станции в Волгограде увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили в СК РФ.
В ведомстве уточнили, что при разборе завалов было обнаружено тело еще одного погибшего работника предприятия.
ЧП на канализационно-насосной станции в Волгограде произошло 6 июля. В результате взрыва газопаровоздушной смеси обрушилась часть кровли и несущей конструкции здания.
В момент взрыва на станции находились рабочие. Тела двоих из них обнаружили в тот же день. Еще одного погибшего достали из-под завалов 11 июля.
Предварительной причиной трагедии названы нарушения при сварочных работах. По факту произошедшего возбуждено уголовное тело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что под завалами после взрыва на насосной станции в Волгограде могут оставаться люди.