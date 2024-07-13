В Новосибирске иномарка на высокой скорости влетела в четыре машины

Фото, видео: 5-tv.ru

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Кадры ДТП появились в социальных сетях.

В Новосибирске внедорожник BMW Х5 на высокой скорости врезался в четыре автомобиля. Кадры столкновения были опубликованы очевидцами жуткой аварии в социальных сетях.

На них видно, как автомобиль летит по дороге на очень высокой скорости, его заносит и машина врезается в припаркованные на обочине легковушки. Сила удара была настолько сильна, что одну из машин отбросило на тротуар, где в тот момент находились пешеходы.

Страшная авария произошла на Красном проспекте, главной магистрали Новосибирска протяженностью больше восьми километров.

По данным представителей регионального отделения МВД, в результате ДТП двоим жителям города потребовалась медицинская помощь. Подробности о тяжести их травм пока не разглашаются. Причины и обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Альметьевском районе на трассе Казань — Оренбург Kia Rio столкнулась с грузовиком Iveco. В результате ДТП погибли три человека.