В Перми задержали подозреваемую в убийстве мальчика, чье тело нашли в чемодане

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Уличенной в совершении преступления оказалась мать ребенка.

В Перми была задержана женщина, которую подозревают в убийстве девятилетнего сына. Тело ребенка ранее нашли у мусорных баков, упакованное в чемодан. Об этом сообщили в следственном управлении СК по региону.

Подозреваемую в убийстве сына Ирина Шатову задержали следователи вместе с сотрудниками регионального ГУ МВД России. Ее планируют допросить в ближайшее время.

Накануне в самом центре города, возле одного из мест сбора бытовых отходов у мусорного бака, нашли чемодан, внутри которого оказалось тело мальчика. На шее ребенка обнаружили четкие следы от удушения, а также ножевую рану.

По факту смерти мальчика СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство малолетнего или иного лица, находящегося в беспомощном состоянии».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что родители-сыроеды свели двухлетнюю дочь на тот свет. Они не кормили ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи.