«Мировой сговор»: Захарова прокомментировала решение Швеции по терактам на СП

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Стокгольм официально объявил о закрытии расследования диверсий на газопроводах.

Решение Стокгольма закрыть дело о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» — это международный сговор Швеции и США с целью сокрытия терактов. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что шведские власти не имеют «ни права, ни воли» возражать Вашингтону.

«По сути, речь идет о международном сговоре с целью сокрытия тяжкого преступления — теракта. И Стокгольму отведена соответствующая роль в этой круговой поруке», — отметила Захарова.

Дипломат назвала «правовой апатией» поведение Стокгольма в ситуации с расследованием диверсий на газопроводах, напомнив, что подрывы были совершены в особой экономической зоне Швеции.

Причиной такого поведения шведских властей Захарова считает давление со стороны Белого дома как главного бенефициара теракта.

Ранее в этот день премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в интервью журналу Time сообщил, что расследование о взрывах на российских газопроводах, которое вели шведские спецслужбы, прекращено. Результаты расследования он раскрыть отказался.

В свою очередь в Германии ранее озвучили новые данные расследования взрывов на «Северных потоках». По информации немецких СМИ, в деле появились новые доказательства причастности украинцев, свидетельствующие о том, что диверсия на газопроводах начала планироваться еще десять лет назад, до присоединения Крыма к России, при участии государства.

Поэтому, если долгосрочное государственное планирование подрыва газопроводов подтвердится, это может серьезно повлиять на готовность немцев поддерживать Украину.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подводных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что РФ направила дополнительные запросы в ряд стран о терактах на «Северных потоках».