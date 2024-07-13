Лукашенко поручил отвести выведенные к границе с Украиной войска

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

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Белорусский лидер заявил, что напряженность на южных рубежах страны ликвидирована.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести в места постоянной дислокации войска, ранее выведенные к границе с Украиной.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — цитирует главу республики БелТА.

По словам Лукашенко, напряженность на границе ликвидирована, «сейчас осложнений никаких нет с украинцами». Он выразил надежду, что так будет и дальше.

Ранее в этот день белорусский лидер побывал на границе с Украиной, где обсудил обеспечение военной безопасности на данном направлении, а затем отправился в 56-й зенитный ракетный полк для осмотра инфраструктуры.

В конце июня Киев стянул большое количество сил на приграничные с Белоруссией территории. По данным белорусского Генштаба, в населенный пункт Овруч на Житомирском направлении прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады ВСУ.

Украинцы развернули у границ системы наблюдения радиоэлектронной разведки, а их беспилотники начали летать над территорией республики.

Кроме того, украинские боевики проложили проходы в минных заграждениях на границе, явно готовясь к отправке диверсионно-разведывательных групп и рейдовых отрядов на территорию Белоруссии.

Минобороны республики ответило на действия украинской армии перемещением к границе своих подразделений и наращиванием отдельных направлений.

Ранее 5-tv.ru рассказал, для чего Украина стянула боевиков ВСУ к границе с Белоруссией.