Швеция закрыла дело о взрывах на «Северных потоках»

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Ранее с подобным заявлением выступила Дания.

Расследование Швеции о взрывах на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», на данный момент прекращено. Об этом сообщил премьер-министр страны Ульф Кристерссон в беседе с журналистами Time.

«Мы вели официальное расследование, потому что это случилось… в экономической зоне страны. …Они (следователи. — Прим. ред.) заключили, что не могут предъявить кому-либо обвинение…» — сказал Кристерссон.

Подробностей о результатах проведенного расследования опубликовано не было, о них не сообщил и премьер-министр Швеции.

Ранее Дания заявила об остановке расследования взрывов на российских газопроводах. По данным местной полиции, для возбуждения уголовного дела оснований не нашлось.

Утечки на «Северных потоках» были обнаружены осенью 2022 года. По данным шведского сейсмоцентра, в районе ЧП было зарегистрировано два взрыва, произошедших под водой.

Ранее 5-tv.ru писал, что появились сенсационные данные о подрыве «Северных потоков».