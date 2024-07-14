Готовится к переезду? Карл III купил в Нью-Йорке дорогостоящие аппартаменты

Фото: www.globallookpress.com / Cover Images

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Букингемский дворец сделку пока не комментировал.

Король Великобритании Карл III приобрел в Нью-Йорке дорогостоящие апартаменты. Информация об этом появилась издании The New York Post.

Как стало известно, покупка недвижимости состоялась в июне текущего года. Впрочем, на данный момент Букингемский дворец отказался от каких-либо комментариев по поводу якобы совершенной сделки.

В то же время по данным издания, роскошные апартаменты расположены на 11-м этаже 90-этажного здания. Их площадь составляет 330 квадратных метров, в них три спальни, четыре ванные комнаты, фойе с каменным полом и столовая. Кроме того, в апартаментах есть сауна со спа-зоной, тренажерный зал, 25-метровый бассейн и терраса с видом на Центральный парк.

Стоимость апартаментов составила более шести миллионов долларов. Находится недвижимость на так называемой «улице миллионеров».

Ранее 5tv-ru рассказывал, что Карл III планирует возобновить общение с принцем Гарри.