«Перспективы весьма мрачные»: какой срок грозит бизнес-коучу Закхайм

Юрист Русяев: коучу Закхайм может грозить до десяти лет по делу о мошенничестве

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Организатор инвестиционных курсов и два ее сообщника были арестованы по делу о мошенничестве.

Арестованной по делу о мошенничестве бизнес-коучу Наталии Закхайм может грозить до десяти лет заключения и крупный штраф. Об этом в комментарии NEWS.ru заявил юрист Илья Русяев.

Он пояснил, что Закхайм и ее подельники обвиняются в мошенничестве, совершенном организованной группой, а это тяжкое преступление, предусматривающее десять лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

«Учитывая, что следствие уже установило трех потерпевших и оценило ущерб более чем в 2,5 миллиона рублей, перспективы у обвиняемых весьма мрачные», — констатировал Русяев.

Он предположил, что защита обвиняемых попытается оспорить квалификацию деяния как мошенничество и попробовать доказать, что ее доверители на самом деле намеревались предоставить оплаченные услуги.

Также, по словам юриста, возможны попытки уменьшить размер вменяемого ущерба или оспорить наличие организованной группы. Однако в любом случае для Закхайм дело закончится серьезным ударом по репутации, считает Русяев.

Сам судебный процесс, по его словам, может осложнить наличие у Закхайм гражданства Нидерландов и Израиля. Не исключено, что это приведет к дополнительным юридическим сложностям и затронет вопросы международного права, пояснил юрист.

Ранее в этот день стало известно, что Хорошевский суд Москвы арестовал бизнес-коуча Наталию Закхайм, ее супруга Андрея Краснова и их сообщницу Любовь Струлеву. Все трое проходят по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой, и пробудут в СИЗО до 29 августа.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году вместе с мужем, сыном и бизнес-партнером Струлевой разработала специальный курс, который создал у покупателей ложное впечатление о возможности инвестировать. При этом взятые на себя обязательства по обучению и инвестированию Закхайм и ее сообщники не исполняли, а деньгами потерпевших распорядились по своему усмотрению. В итоге пострадали трое человек — их совокупный ущерб превысил 2,5 миллиона рублей.

Сейчас следствие устанавливает другие эпизоды преступной деятельности Закхайм и ищет новых потерпевших. Также решается вопрос о вынесении меры пресечения сыну бизнес-коуча.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Подмосковье вскрылись крупные махинации с земельными участками. Речь идет об афере на сотни миллионов рублей.