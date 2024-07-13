Фото: Instagram* / kseniiaburda

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Знаменитость решила остановить слухи о связи с бывшим возлюбленным Алсу.

Модель Ксения Бурда, которую заподозрили в отношениях с бизнесменом Яном Абрамовым, прокомментировала появившиеся слухи. Знаменитость не стала молчать, и на фоне бракоразводного процесса певицы Алсу и предпринимателя решила объясниться в своем личном блоге.

«Я никогда с ним даже не разговаривала! Ни разу в жизни! И не существует таких денег в мире, за которые бы начала. Это просто невозможно! Я думаю, причины всем видны?» — высказалась Ксения Бурда.

Модель уверяет — ей не нужны отношения с уже состоящими в браке мужчинами. Бурда надеется, что теперь слухи о ее романе с Абрамовым не будут воспринимать всерьез.

Два месяца назад Алсу решила развестись с мужем после почти 20 лет брака. Официально причину пара не оглашала, однако певица намекнула, что устала от измен супруга.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша впервые высказалась о разводе Алсу с Абрамовым.

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