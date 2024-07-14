Премьер Грузии заявил о реалистичности членства страны в ЕС к 2030 году

Кобахидзе: членство Грузии в ЕС абсолютно реалистично к 2030 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Георгий Бекаури

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам Кобахидзе, республика сделает все, чтобы «обогнать» других претендентов на пути к евроинтеграции.

Вступление Грузии в Евросоюз (ЕС) к 2030 году абсолютно реалистично, несмотря на нынешние разногласия между республикой и объединением. Об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Я уверен, что к 2030 году вхождение Грузии в Евросоюз является абсолютно реалистичным», — сказал он.

По словам Кобахидзе, Грузия предпримет все шаги для вступления в ЕС и к 2030 году лучше других стран подготовится к интеграции. При этом будущее отношений с ЕС Кобахидзе видится оптимистичным.

На днях стало известно, что процесс интеграции Грузии в ЕС приостановлен, так как «намерения нынешнего правительства республики неясны для лидеров Евросоюза». Об этом заявил посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, имея в виду принятие грузинским парламентом закона о прозрачности иностранного влияния.

Герчинский назвал несовместимой «антизападную, антиевропейскую риторику» Грузии с декларируемой целью вступления в Евросоюз, а сам закон об иноагентах — «явным шагом назад» на пути к евроинтеграции.

При этом посол ЕС выразил надежду на то, что после парламентских выборов в октябре Грузия снова запустит серьезную работу в направлении процесса интеграции в Евросоюз.

Закон об иноагентах в Грузии

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон «О прозрачности иностранного влияния». Известно, что документ предполагает присвоение статуса иноагента некоммерческим организациям и СМИ, которые на 20% финансируются из-за рубежа. Он также обязывает их ежегодно отчитываться о доходах.

Однако президент Грузии Саломе Зурабишвили 18 мая наложила на него вето, как ранее и обещала. При этом лидер республики назвала закон «по сути и духу российским», а также противоречащим грузинской конституции и «всем европейским стандартам».

В конце мая парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах. После этого с флагами США и Евросоюза вышли тысячи протестующих на улицы Тбилиси. Зурабишвили повторно отказалась утверждать документ, в связи с чем его подписал спикер парламента Шалва Папуашвили. Так закон об иностранных агентах в Грузии вступил в силу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США решительно настроены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов. Такими данными располагает Служба внешней разведки России.