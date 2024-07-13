Эффектные кадры: появилось видео налета «Аллигатора» на позиции ВСУ в Часове Яре

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские летчики атаковали авиационными ракетами С-8 и «Вихрь».

Экипаж вертолета Ка-52М российских ВКС уничтожил живую силу противника в Часовом Яре Донецкой народной республики (ДНР). Видео опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как российские летчики в ходе боевого вылета атакуют позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), выпуская по ним неуправляемые авиационные ракеты С-8 и управляемые боеприпасы «Вихрь».

В военном ведомстве подчеркнули, что все указанные цели в ходе выполнения боевого задания были успешно поражены, враг понес потери убитыми и ранеными.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры уничтожения российским комплексом «Искандер» дивизиона С-300 украинских боевиков в зоне спецоперации.