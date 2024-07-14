Сергей Безруков рассказал, кого поддержит на Олимпийских играх

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Выбор знаменитого актера кажется бескомпромиссным.

Народный артист Российской Федерации, актер Сергей Безруков рассказал во время разговора на фестивале VK-Fest о том, за кого он будет болеть на Олимпийских играх, который пройдут в Париже.

«Всегда, конечно же, болею за наших», — бескомпромиссно заявил актер.

Кроме того, Сергей Безруков считает, что саморазвитие, в том числе и спорт — это важные составляющие жизни. По словам артиста, сам он практически не отдыхает. Все его время сейчас занято работой. Даже сейчас он участвует в двух проектах.

Сергей Безруков также уверен — именно благодаря саморазвитию обогащается душа любого человека. В этом, как считает актер, помогают путешествия и чтение качественной литературы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Олимпиада в Париже грозит обернуться провалом. Одна из главных проблем связана с транспортной инфраструктурой, которая, по мнению аналитиков, будет не готова к огромному потоку туристов.