«Мы прошли через ад»: дочь Заворотнюк рассказала, как она переживала потерю мамы

Дочь Анастасии Заворотнюк сказала, что прошла через ад после смерти мамы

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Звезды «Моей прекрасной няни» не стало больше месяца назад.

Дочь заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк рассказала в личном блоге в соцсетях о том, как ей было тяжело справиться с потерей мамы.

Долгое время Анна Заворотнюк не выходила на связь, чтобы провести 40 дней траура в окружении любимых людей, но сейчас она готова откровенно рассказать о том, через что прошла за этом месяц.

Заворотнюк-младшая сказала, как ей было тяжело справиться с потерей родительницы, однако она пытается всеми силами не впадать в депрессию и пытается жить дальше.

«Мы прошли через ад, никому бы такого не пожелала. Но ради нее мы справимся», — сказала дочь артистки.

Анна также добавила, ее совсем не волнует, что о ней и ее семье пишут в СМИ, так как в обычной жизни она не сталкивается с негативом.

Анна пока не строит никаких планов на это лето — ей сейчас важно быть в окружении близких людей. В данный момент она с нетерпением ждет воссоединения со своим мужем, который должен приехать из Дубая.

Несмотря на то, что Анастасия Заворотнюк уже несколько лет боролась с раком мозга и была прикована к постели, ее смерть стала настоящим шоком и трагедией для семьи и многочисленных поклонников. Актриса ушла из жизни 29 мая в возрасте 53 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что означает обращение дочери Заворотнюк с точки зрения психологии.