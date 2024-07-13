Фигурант дела о хищениях в Минобороны РФ умер в СИЗО в Москве

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Причиной смерти, по предварительным данным, стала остановка сердца.

Один из фигурантов уголовного дела о хищениях в Минобороны РФ бизнесмен Игорь Котельников умер в СИЗО-4 «Медведь» из-за проблем с сердцем. Информацию подтвердила 5-tv.ru член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева.

«Семья подтвердила, все источники, которые могли, подтвердили. Сейчас будут, я думаю, уже известны результаты судмедэкспертизы. Скоро будут и похороны», — сообщила она.

Правозащитница уточнила, что 52-летний Котельников скончался еще 8 июля, но об этом стало известно только через пять дней. Причиной смерти, по информации Меркачевой, стала остановка сердца. По факту случившегося будет возбуждено уголовное дело.

В СМИ ранее сообщалось, что Котельников проходит обвиняемым по делу о хищениях в Минобороны РФ, однако виновным на момент смерти он признан не был.

Ранее в этот день стало известно, что в деле экс-заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые.

Высокопоставленный военный был арестован в апреле. По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Басманный суд Москвы продлил арест замминистра обороны Тимуру Иванову до 23 сентября.