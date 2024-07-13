Изуродованное тело невестки и сбежавшая свекровь: в Германии расследуют убийство

В маленьком городке Германии в один день пропали невестка и свекровь

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/EHL Media

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Как история, которая повергла в шок жителей маленького немецкого городка, связана с Россией?

В маленьком немецком городе, в Бенсхайме, произошло убийство, история которого затронула и Россию. В один и тот же день в семье пропали две женщины — невестка и свекровь.

Одну из них вскоре обнаружили около канавы мертвой: ее лицо было изуродовано, а вещь испачканы странным веществом, похожим на масло. Вторая исчезнувшая — кандидат в мэры Москвы в 2018 году.

Загадочные обстоятельства

Проводившая в детский сад свою дочь 40-летняя Айгуль Сайлыбаева не вернулась в тот день домой. Ее брат, Женат, в беседе с KP.RU рассказал, что последний раз на связь с ним она выходила за сутки до этого.

«До этого с середины мая она перестала выходить с нами на видеосвязь — показывать себя, малышку при звонках. Все это не было на нее похоже», — признался Женат.

Ее муж, 28-летний Александр, тревоги в тот день не подал. После того, как на пороге их дома появилась полиция, он заявил — пропала его мать, Наталья Донцова.

По словам мужчины, двухлетнюю дочь забрала из детского садика в тот день именно она. После Наталья Донцова, бывший претендент на пост мэра Москвы, таинственным образом исчезла уже сама.

Отследить ее по камерам видеонаблюдения не удалось — в Германии они фиксируют лишь нарушения. На связь женщина после этого уже не выходила.

Вскоре в Бейнсхам прилетел брат Айгуль. В городе собралась группа людей, решивших помочь в ее поисках.

То, что они обнаружили, шокировало всех свидетелей: тело Айгуль, прикрытое половинкой чемодана, лежало в сточной трубе, ее лицо изуродовано. Установить ее личность удалось лишь благодаря экспертизе.

Во время следствия стало известно, что Айгуль и ее молодой муж конфликтовали. Он стал комплексовать ее из-за внешности и фигуры. В семейном конфликте была замешана и его мать, Наталья Донцова.

Свекровь каждый день приходила к супругам и наводила свои порядки, в том числе, женщина критиковала методы воспитания их маленькой дочери.

«Айгуль рассказывала только про один конкретный случай. Свекровь была у них дома тогда, — пересказывает Жанат Сайлыбаев. — Ей не понравилось, как Айгуль кормит дочь. Женщина схватила ее за шею, попыталась задушить. Айгуль ее оттолкнула, завязалась драка. Сестра ударилась головой», — делился Женат.

Противоречащие друг другу показания

Несмотря на то, что Александр, по его словам, страдал от постоянных конфликтов с женой и матерью, и был известен вспыльчивым нравом, версия о том, что он избавился от обеих, близким не кажется маловероятной.

Пропавшая Наталья, по утверждению Александра, исчезла два дня назад, однако в этот период она активно участвовала в поисках своей невестки, о чем свидетельствует переписка в мессенджере.

«Я тоже переживаю, ищу ее», — писала она близким.

После этого Наталья Донцова перестала отвечать на сообщения. Ее сын, Александр, написал заявление о пропаже матери только спустя несколько дней.

Искать бывшего кандидата на должность мэра Москвы решили искать в России. В нескольких городах имеется недвижимость.

Известно, что в Санкт-Петербурге Донцова сдавала квартиру молодой семье. Они тоже были обескуражены исчезновением хозяйки — не понимали, кому переводить деньги.

«Видели ее всего раз — в феврале на подписании договора. Правда, квартира вообще-то не на нее оформлена, а на ее мать, но приезжала она», — признался юноша в разговоре с журналистами.

Родственники Натальи стараются избегать взаимодействия с прессой. Ее мать заявила, что когда у нее появится какая-то информация — она передаст ее сотрудникам полиции.

В Германии же правоохранители подтвердили, что Донцова уже давно находится за пределами Евросоюза. Подозреваемых по делу об убийстве пока так и не назначили.

«Мы не можем никого обвинять, но в доме, который они снимали, был подвал. Когда 6 июня пришла полиция, его не осматривали. В этот же день Наталья уехала», — рассуждает брат Айгуль.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Новой Москве женщина убила ножом своего сожителя.