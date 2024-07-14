«Легко»: как Россия будет прорывать натовские ПВО для Украины

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Хваленая западная система противовоздушной обороны оказалась не такой надежной.

Если Украина получит от Запада новые системы ПВО, то противовоздушную оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно будет прорвать даже с помощью недорогих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое предположение сделал военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с NEWS.ru.

Он говорит, что, если просто запускать дешевые дроны, украинские боевики будут вынуждены тратить боезапасы.

Это позволит, в свою очередь, обнаружить их радиолокационные станции (РЛС), и тогда наша армия сможет без труда уничтожить вражеские системы ПВО.

«Перегрузить такую ПВО легко: сначала запускаются дешевые дроны, которые вынуждают ПВО тратить на себя боезапас, обнаруживать свои РЛС, после чего наши войска засекают установки ПВО и уничтожают противорадиолокационными ракетами. Далее идут крылатые ракеты уже по целям», — говорит Матвийчук.

По догадкам эксперта, Киевский режим, скорее всего, потерял до 90% всех натовских систем ПВО за последние пару месяцев.

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