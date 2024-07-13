«Случайно узнали»: дочь Кушанашвили пожаловалась на мошенников после выписки отца

Отара Кушанашвили выписали из больницы для подготовки к операции

Фото, видео: Никитченко Елена / ТАСС; 5-tv.ru

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Она также сообщила, что журналиста выписали из больницы для подготовки к операции.

Журналиста Отара Кушанашвили выписали из больницы. Теперь он будет готовиться к курсу химиотерапии и последующим операциям. Об этом 5-tv.ru рассказала дочь знаменитости Дарико Кушанашвили.

Дарико также дала свой комментарий по поводу ситуации с мошенниками, которые звонят звездным друзьям журналиста, собирают деньги на «лечение» и представляются родственниками ведущего. Она подчеркнула, что семья не собирает никаких дополнительных средств.

«Мы случайно об этом (о действиях мошенников — Прим. ред.) узнали на самом деле, я уже после у себя опубликовала в Сети пост, что наша семья не собирает дополнительные средства», — рассказала она.

Кушанашвили недавно перенес экстренную операцию. Он обратился в больницу с жалобами на сильные боли в области живота. По данным источника 5-tv.ru, у журналиста выявили асцит — скопление жидкости в брюшной полости.

Однако позднее стала распространяться информация, в том числе от его друга и коллеги Владимира Полупанова, что врачи заподозрили у Кушанашвили рак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что певица Pink отменила концерт из-за проблем со здоровьем.