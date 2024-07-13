Суд в Уфе арестовал обвиняемого мигранта в незаконном лишении свободы 16 детей

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Соучастника взятого под стражу гражданина Таджикистана допрашивают следователи.

Суд в Уфе арестовал гражданина Таджикистана, обвиняемого в незаконном лишении свободы 16 детей. Об этом сообщили в СК РФ.

Уточняется, что взятый под стражу 30-летний мигрант обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ, предусматривающим наказание за незаконное лишение свободы, истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Также сообщается, что второго задержанного по делу сейчас допрашивают следователи.

Накануне сообщалось о задержании в Уфе двоих граждан Таджикистана, которые удерживали в съемной квартире 16 детей в возрасте от четырех до 16 лет, подвергая их насилию и незаконным жестоким методам воспитания.

По предварительным данным, двое мигрантов открыли в Уфе нелегальное учебное учреждение, где жестоко обращались с детьми. Чтобы соседи не жаловались на крики, они постоянно переезжали с одной квартиры на другую.

Родителей пострадавших детей сейчас разыскивает полиция. По информации МВД, семьи находились в России с нарушением миграционного законодательства. Несовершеннолетние помещены в спецучреждения, их состояние оценивают медики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Красноярске родителей двухлетней девочки, умершей в 2023 году из-за неправильного питания, приговорили к 11 месяцам исправительных работ.