Осторожно: названы страны, в которых чаще всего болеют российские туристы

Российские туристы чаще всего заболевают в Таиланде и Вьетнаме

Фото: www.globallookpress.com / Adisorn Chabsungnoen

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С какими недугами приходится бороться отдыхающим?

Туристы из России чаще все сталкиваются с различными заболеваниями, путешествуя по Юго-Восточной Азии. Кроме того, самое большое количество страховых случаев за первую половину этого года зафиксировано в Таиланде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на социологическое исследование.

Вьетнам занимает второе место в антирейтинге по количеству страховых случаев. Шри-Ланка и Индонезия идут следом. В этих странах около 2,65% туристов из России обращаются к страховой компании.

В десятке стран-лидеров по заболеваемости российских туристов оказались также Объединенные Арабские Эмираты и Куба, где частота инцидентов составляет 1,04%. За ними следуют Доминикана и Венесуэла с показателем 1,01%. В Египте и Турции этот показатель немного ниже: 0,9% и 0,84%.

Согласно статистическим данным, ЛОР-заболевания являются наиболее частой причиной страховых случаев во всех странах, составляя 38% от общего количества. За ними следуют заболевания желудочно-кишечного тракта (18%), а также дорожно-транспортные травмы (15%).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Нигерии вспышка неизвестного заболевания.