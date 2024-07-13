Правила выезда из РФ, выплаты семьям, военные пенсии: Путин подписал ряд законов

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Один из документов предусматривает досрочное лишение полномочий народных избранников за нарушение процедуры выезда за рубеж.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о досрочном прекращении полномочий депутатов Госдумы и сенаторов за несогласованный выезд из России.

В документе, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов, говорится, что сенаторы и депутаты Госдумы обязаны согласовывать выезды за пределы Российской Федерации, за исключением служебных командировок.

Порядок согласования установлен руководством соответствующей палаты Федерального Собрания, и при его нарушении полномочия депутата или сенатора могут быть прекращены досрочно по решению палаты.

Также глава государства подписал закон о ежегодной выплате работающим россиянам с двумя и более детьми при среднедушевом доходе семьи не выше 1,5 прожиточных минимумов.

Согласно закону, выплата в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) полагается работающим родителям (или усыновителям, опекунам, попечителям), имеющим двух и более детей.

Выплата предоставляется гражданам РФ, постоянно проживающим на ее территории и являющимся налоговыми резидентами РФ. Для получения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину регионального прожиточного минимума. Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Еще один подписанный президентом закон касается военных пенсий. Согласно документу, с 1 октября 2024 года они будут проиндексированы на 5,1%.

До этого размер пенсии у военных пенсионеров составлял 89,32% от размера денежного довольствия. Законом устанавливается, что размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83%. По данным комитета Совфеда по соцполитике, повышение составит в среднем 500 рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ о выплатах участникам спецоперации.