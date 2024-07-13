В Москве простились с другом Высоцкого Тумановым

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Легендарный золотопромышленник скончался 10 июля на 97-м году жизни.

На Троекуровском кладбище в Москве простились с другом поэта и актера Владимира Высоцкого золотопромышленником Вадимом Тумановым. Кадры траурной церемонии появились в распоряжении 5-tv.ru

Проводить предпринимателя в последний путь пришли многочисленные друзья и близкие усопшего. Они произнесли в память о Туманове много теплых слов.

Легендарный золотопромышленник скончался 10 июля, Ему было 97 лет. За его жизнь боролись врачи столичной Филатовской больницы, однако в силу преклонного возраста и большого количества заболеваний спасти Туманова не удалось.

В 1948 году будущий золотопромышленник был осужден по статье о «шпионаже, терроре и антисоветской агитации» и восемь лет провел в местах заключения. За это время он несколько раз пытался совершить побег, а в 1956 году его освободили, признав невиновным. На свободе бывший заключенный занялся организацией золотопромышленных артелей.

Позднее биография предпринимателя легла в основу книги Владимира Высоцкого и Леонида Мончинского «Черная свеча». В 2006 году по ней был снят фильм «Фартовый» с Владимиром Епифанцевым в главной роли. Также Туманову посвящены песни Высоцкого «Был побег на рывок» и «В младенчестве нас матери пугали…».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Большом театре простились с народной артисткой СССР Мариной Кондратьевой.