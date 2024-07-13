Время «собирать урожай»: прогноз Таро на неделю с 15 по 21 июля

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Таролог Евгения Русинова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем во всех слоях населения — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь для любого человека. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Евгения Русинова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз Таро на неделю с 15 по 21 июля.

Основная энергия недели (Карта Таро — Восьмерка Пентаклей)

5-tv.ru

На этой неделе будут энергии движения и зарабатывания денег. Карта говорит о том, что мы будем заниматься своим любимым делом, которое может еще и принести неплохой доход.

Поэтому желательно направить всю свою энергию на получение прибыли. Это время также благоприятно для повышения квалификации. Есть вероятность получить дополнительный опыт, научиться чему-то новому.

Прогноз финансов недели (Карта Таро —Тройка Кубков)

5-tv.ru

На этой неделе мы будем «собирать урожай». Это время, когда вы порадуетесь получению результата и сможете отпраздновать свои финансовые победы.

Однако деньги будут приходить, если вы находитесь в энергии радости и удовольствия. Кроме того, неделя благоприятна для сотрудничества и групповой работы.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карта Таро — Луна)

5-tv.ru

В сфере отношений может наступить неопределенность. Луна говорит о появлении конфликтной ситуации.

Несмотря на это, не стоит поддаваться эмоциям. Постарайтесь себя сдерживать и не вестись на провокации. Также необходимо прийти к ясности в отношениях — это обязательное условие.

Совет на неделю (Карта Таро — Верховная Жрица)

5-tv.ru

Карта советует выходить из иллюзии и не придумывать себе нереальный мир. Работайте с информационным полем и получайте информацию, прогружайте ее, делайте правильные выборы, но не уходите в иллюзорный мир.

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