Украина не хочет ждать вступления в НАТО еще 75 лет
Кулеба: Украина не может ждать еще 75 лет ради вступления в НАТО
Фото: www.globallookpress.com / Presidential Office of Ukraine
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Обещанного приглашения в Североатлантический альянс Незалежная так и не получила.
Украина не хочет ждать «еще 75 лет», чтобы вступить в Североатлантический альянс. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на полях саммита НАТО в Вашингтоне.
В эфире телеканала CNN он отметил, что в последнее время стране поступали лишь обещания. Создавалось впечатление, что вступление Украины в НАТО «необратимо», однако сроки слишком велики.
«Мы слышали убедительные сообщения в последние два дня на всех уровнях, что путь к членству необратим, что Украина будет в НАТО. Но знаете, мы не можем ждать еще 75 лет, чтобы праздновать вступление Украины. Это должно произойти как можно скорее», — рассказал он.
В Вашингтоне завершилась встреча лидеров государств-участников Североатлантическиого альянса. Незалежная ожидала, что получит приглашение, но этого так и не произошло.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что для Владимира Зеленского встреча союзников в Вашингтоне закончилась полным провалом.