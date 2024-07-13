Восемь человек ранены при обстреле ВСУ Шебекино в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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На месте работают оперативные службы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об очередном обстреле города Шебекино со стороны ВСУ. Среди мирных жителей есть несколько пострадавших, написал он в своем официальном Telegram-канале.

По предварительным данным, ранены восемь человек. В нескольких домах повреждены окна.

«В областную клиническую больницу доставляются трое пострадавших: у одной женщины осколочные ранения плеча и живота, у второй — осколочные ранения обеих ног, шеи, а также непроникающие ранения грудной клетки и брюшной стенки, у одного мужчины открытая черепно-мозговая травма, он в тяжелом состоянии», — написал Гладков.

Кроме того, после атаки также повреждены минимум 16 автомобилей. Один из них загорелся в результате прямого попадания снаряда. Его удалось потушить пожарным расчетам. Гладков отметил, что на месте работают оперативные службы. Информация о последствиях атаки уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захарова назвала намеренным удар ВСУ по детской площадке.