«Скоро последует ответка»: SHAMAN о блокировке своего YouTube-канала
Исполнитель SHAMAN собирается ответить на блокировку своего канала на YouTube
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Популярный автор песен уверен, что у Запада не получится осуществить задуманное.
Популярный автор песен и исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, планирует «ответить» на блокировку своего YouTube-канала. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru в рамках выступления на VK-Fest.
Накануне стало известно, что к каналу знаменитого музыканта на видеохостинге неожиданно запретили доступ.
Дело в том, что SHAMAN попал под очередные санкции Европейского союза из-за поддержки родной страны в конфликте с Незалежной. По мнению коллективного Запада, российские власти якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».
Однако Дронов совсем не огорчился — наоборот, он намеревается громко заявить о себе.
«Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — сообщил наш собеседник.
Артист также отметил, что его жизнь никак не изменилась после блокировки аккаунта — он все также продолжает писать песни и создавать новую музыку.
Исполнитель поделился мнением, что задача России — продолжать двигаться вперед к поставленной цели. Запад не сможет осуществить свои планы, уверен известный автор.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN сообщил о блокировке его канала на YouTube.