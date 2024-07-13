«Скоро последует ответка»: SHAMAN о блокировке своего YouTube-канала

Исполнитель SHAMAN собирается ответить на блокировку своего канала на YouTube

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Популярный автор песен уверен, что у Запада не получится осуществить задуманное.

Популярный автор песен и исполнитель Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, планирует «ответить» на блокировку своего YouTube-канала. Об этом он рассказал в беседе с 5-tv.ru в рамках выступления на VK-Fest.

Накануне стало известно, что к каналу знаменитого музыканта на видеохостинге неожиданно запретили доступ.

Дело в том, что SHAMAN попал под очередные санкции Европейского союза из-за поддержки родной страны в конфликте с Незалежной. По мнению коллективного Запада, российские власти якобы «подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины».

Однако Дронов совсем не огорчился — наоборот, он намеревается громко заявить о себе.

«Скоро от меня последует ответка, о которой узнает весь мир», — сообщил наш собеседник.

Артист также отметил, что его жизнь никак не изменилась после блокировки аккаунта — он все также продолжает писать песни и создавать новую музыку.

Исполнитель поделился мнением, что задача России — продолжать двигаться вперед к поставленной цели. Запад не сможет осуществить свои планы, уверен известный автор.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что SHAMAN сообщил о блокировке его канала на YouTube.